Погружной фекальный насос Zenit DGE 100/2/G50V AOCM-E

Преимущества

Внутренний конденсатор

Максимальное количество запусков в час - 30

Поплавковый выключатель для защиты от сухого хода

Одно механическое уплотнение из карбида кремния и сальник

Ручка для подъема и переноса ZENIT DGE 100/2/G50V B0CM-E 44617

Большой свободный интегральный просвет осуществляет выброс твердых тел, что предотвращает блокировку крыльчатки

Погружной фекальный насос ZENIT DGE 100/2/G50V B0CM-E 44617 применяется для перекачивания загрязненной и канализационной воды с твердыми частицами размером до 40 мм. Он оснащен глубоко посаженным рабочим колесом Vortex, а также вертикальным подающим патрубком. Рабочее колесо и проточная часть насоса изготовлены из чугуна, благодаря чему обладают высокой прочностью. Электродвигатель сухого типа имеет тепловую защиту, что увеличивает его срок службы.