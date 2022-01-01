Погружной фекальный насос Zenit DGE 100/2/G50V AOCM-E
Арт. rutector_100044617
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G2
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Соединитель в комплекте
|нет
- Погружной фекальный насос ZENIT DGE 100/2/G50V B0CM-E 44617 применяется для перекачивания загрязненной и канализационной воды с твердыми частицами размером до 40 мм. Он оснащен глубоко посаженным рабочим колесом Vortex, а также вертикальным подающим патрубком. Рабочее колесо и проточная часть насоса изготовлены из чугуна, благодаря чему обладают высокой прочностью. Электродвигатель сухого типа имеет тепловую защиту, что увеличивает его срок службы.
Преимущества
- Внутренний конденсатор
- Максимальное количество запусков в час - 30
- Поплавковый выключатель для защиты от сухого хода
- Одно механическое уплотнение из карбида кремния и сальник
- Ручка для подъема и переноса ZENIT DGE 100/2/G50V B0CM-E 44617
- Большой свободный интегральный просвет осуществляет выброс твердых тел, что предотвращает блокировку крыльчатки