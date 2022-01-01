Преимущества

Внутренний конденсатор

Максимальное количество запусков в час - 20

Поплавковый выключатель для защиты от сухого хода

Одно механическое уплотнение из карбида кремния и сальник

Ручка для подъема и переноса ZENIT DGE 150/2/G50V AOCM-E 44619

Проточная часть насоса и рабочее колесо выполнены из высокопрочного чугуна

Большой свободный интегральный просвет осуществляет выброс твердых тел, что предотвращает блокировку крыльчатки

Погружной фекальный насос ZENIT DGE 150/2/G50V AOCM-E 44619 подходит для бытового использования. Его основное назначение - перекачивание загрязненной и канализационной воды с частицами диаметром до 50 мм. Насос оборудован глубоко посаженным рабочим колесом Vortex и вертикальным подающим патрубком. Электродвигатель сухого типа имеет тепловую защиту, что обеспечивает долгий срок службы.