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Погружной фекальный насос Zenit DGE 150/2/G50V AOCM-E
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Погружной фекальный насос Zenit DGE 150/2/G50V AOCM-E
    Арт. rutector_100044619
    Погружной фекальный насос Zenit DGE 150/2/G50V AOCM-E

      Погружной фекальный насос Zenit DGE 150/2/G50V AOCM-E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. rutector_100044619

      Характеристики

      Производитель
      		Zenit
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Трубное соединение, дюйм
      		внутренняя G2
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Погружной фекальный насос ZENIT DGE 150/2/G50V AOCM-E 44619 подходит для бытового использования. Его основное назначение - перекачивание загрязненной и канализационной воды с частицами диаметром до 50 мм. Насос оборудован глубоко посаженным рабочим колесом Vortex и вертикальным подающим патрубком. Электродвигатель сухого типа имеет тепловую защиту, что обеспечивает долгий срок службы.

        Преимущества

        • Внутренний конденсатор
        • Максимальное количество запусков в час - 20
        • Поплавковый выключатель для защиты от сухого хода
        • Одно механическое уплотнение из карбида кремния и сальник
        • Ручка для подъема и переноса ZENIT DGE 150/2/G50V AOCM-E 44619
        • Проточная часть насоса и рабочее колесо выполнены из высокопрочного чугуна
        • Большой свободный интегральный просвет осуществляет выброс твердых тел, что предотвращает блокировку крыльчатки