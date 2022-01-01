Погружной фекальный насос Zenit DGE 150/2/G50V AOCM-E
Арт. rutector_100044619
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Италия
|
Родина бренда
|Италия
|
Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G2
|
Соединитель в комплекте
|нет
- Погружной фекальный насос ZENIT DGE 150/2/G50V AOCM-E 44619 подходит для бытового использования. Его основное назначение - перекачивание загрязненной и канализационной воды с частицами диаметром до 50 мм. Насос оборудован глубоко посаженным рабочим колесом Vortex и вертикальным подающим патрубком. Электродвигатель сухого типа имеет тепловую защиту, что обеспечивает долгий срок службы.
Преимущества
- Внутренний конденсатор
- Максимальное количество запусков в час - 20
- Поплавковый выключатель для защиты от сухого хода
- Одно механическое уплотнение из карбида кремния и сальник
- Ручка для подъема и переноса ZENIT DGE 150/2/G50V AOCM-E 44619
- Проточная часть насоса и рабочее колесо выполнены из высокопрочного чугуна
- Большой свободный интегральный просвет осуществляет выброс твердых тел, что предотвращает блокировку крыльчатки