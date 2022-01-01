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Погружной фекальный насос Zenit DGE 50/2/G50V AOBM-E
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Погружной фекальный насос Zenit DGE 50/2/G50V AOBM-E
    Арт. rutector_100044623
    Погружной фекальный насос Zenit DGE 50/2/G50V AOBM-E
    Погружной фекальный насос Zenit DGE 50/2/G50V AOBM-E
      Погружной фекальный насос Zenit DGE 50/2/G50V AOBM-E
      Погружной фекальный насос Zenit DGE 50/2/G50V AOBM-E

      Погружной фекальный насос Zenit DGE 50/2/G50V AOBM-E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. rutector_100044623

      Характеристики

      Производитель
      		Zenit
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Трубное соединение, дюйм
      		внутренняя G2
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Погружной фекальный насос ZENIT DGE 50/2/G50V AOBM-E 44623 предназначен для использования в бытовых условиях. С его помощью осуществляется перекачивание загрязненной и канализационной воды с твердыми частицами размером не более 50 мм. Данный насос оборудован глубоко посаженным рабочим колесом Vortex и вертикальным подающим патрубком. Благодаря тепловой защите двигателя срок службы модели значительно увеличивается.

        Преимущества 

        • Внутренний конденсатор
        • Максимальное количество запусков в час - 30
        • Поплавковый выключатель для защиты от сухого хода
        • Одно механическое уплотнение из карбида кремния и сальник
        • Ручка для подъема и переноса ZENIT DGE 50/2/G50V AOBM-E 44623
        • Большой свободный интегральный просвет осуществляет выброс твердых тел, что предотвращает блокировку крыльчатки