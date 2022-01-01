Погружной фекальный насос Zenit DGE 50/2/G50V AOBM-E
Арт. rutector_100044623
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G2
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Соединитель в комплекте
|нет
- Погружной фекальный насос ZENIT DGE 50/2/G50V AOBM-E 44623 предназначен для использования в бытовых условиях. С его помощью осуществляется перекачивание загрязненной и канализационной воды с твердыми частицами размером не более 50 мм. Данный насос оборудован глубоко посаженным рабочим колесом Vortex и вертикальным подающим патрубком. Благодаря тепловой защите двигателя срок службы модели значительно увеличивается.
Преимущества
- Внутренний конденсатор
- Максимальное количество запусков в час - 30
- Поплавковый выключатель для защиты от сухого хода
- Одно механическое уплотнение из карбида кремния и сальник
- Ручка для подъема и переноса ZENIT DGE 50/2/G50V AOBM-E 44623
- Большой свободный интегральный просвет осуществляет выброс твердых тел, что предотвращает блокировку крыльчатки