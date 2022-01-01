Преимущества

Внутренний конденсатор

Максимальное количество запусков в час - 30

Поплавковый выключатель для защиты от сухого хода

Одно механическое уплотнение из карбида кремния и сальник

Ручка для подъема и переноса ZENIT DGE 50/2/G50V AOBM-E 44623

Большой свободный интегральный просвет осуществляет выброс твердых тел, что предотвращает блокировку крыльчатки

Погружной фекальный насос ZENIT DGE 50/2/G50V AOBM-E 44623 предназначен для использования в бытовых условиях. С его помощью осуществляется перекачивание загрязненной и канализационной воды с твердыми частицами размером не более 50 мм. Данный насос оборудован глубоко посаженным рабочим колесом Vortex и вертикальным подающим патрубком. Благодаря тепловой защите двигателя срок службы модели значительно увеличивается.