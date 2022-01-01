Погружной насос Calpeda GXCM 40-13
Арт. rutector_100373862
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G1 1/2
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Соединитель в комплекте
|нет
- Погружной насос Calpeda GXCM 40-13 с напряжением питания на 220 В укомплектован автоматическим выключателем поплавкового типа, позволяющим насосу при изменении уровня жидкости включаться и отключаться автоматически. GX40 - погружные центробежные электронасосные агрегаты, выполненные из нержавеющей стали, предназначены для откачивания загрязненных вод температурой до 35 °С, содержащих механические примеси с частицами диаметром до 35 мм.
Преимущества:
- Поплавковый выключатель для автоматического запуска и остановки - для защиты от сухого хода;
- Регулировка поплавка;
- Монофазный насос с вилкой;
- Легкая замена конденсатора;
- Зажимы для защиты от случайного отсоединения кабеля;
- Ручка из полипропилена для удобства транспортировки;
- Корпус, крышка корпуса, рабочее колесо, вал, кожух и крышка двигателя выполнены из нержавеющей хромоникелевой стали AISI 304 - устойчивость к внешним воздействиям, коррозии;
- Двойное уплотнение на валу в масляной камере - защита двигателя от воды и защита от сухого хода;
- Двухканальное рабочее колесо;
- Тепловая защита;
- Обмотка сухая с тройной пропиткой, устойчивой к влаге.