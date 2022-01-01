Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Погружной насос Calpeda GXCM 40-13
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Погружной насос Calpeda GXCM 40-13
    Арт. rutector_100373862
    Погружной насос Calpeda GXCM 40-13

      Погружной насос Calpeda GXCM 40-13

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. rutector_100373862

      Характеристики

      Производитель
      		Calpeda
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Трубное соединение, дюйм
      		внутренняя G1 1/2
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Погружной насос Calpeda GXCM 40-13 с напряжением питания на 220 В укомплектован автоматическим выключателем поплавкового типа, позволяющим насосу при изменении уровня жидкости включаться и отключаться автоматически. GX40 - погружные центробежные электронасосные агрегаты, выполненные из нержавеющей стали, предназначены для откачивания загрязненных вод температурой до 35 °С, содержащих механические примеси с частицами диаметром до 35 мм. 

        Преимущества:

        • Поплавковый выключатель для автоматического запуска и остановки - для защиты от сухого хода;
        • Регулировка поплавка;
        • Монофазный насос с вилкой;
        • Легкая замена конденсатора;
        • Зажимы для защиты от случайного отсоединения кабеля;
        • Ручка из полипропилена для удобства транспортировки;
        • Корпус, крышка корпуса, рабочее колесо, вал, кожух и крышка двигателя выполнены из нержавеющей хромоникелевой стали AISI 304 - устойчивость к внешним воздействиям, коррозии;
        • Двойное уплотнение на валу в масляной камере - защита двигателя от воды и защита от сухого хода;
        • Двухканальное рабочее колесо;
        • Тепловая защита;
        • Обмотка сухая с тройной пропиткой, устойчивой к влаге.