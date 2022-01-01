Преимущества:

Поплавковый выключатель для автоматического запуска и остановки - для защиты от сухого хода;

Регулировка поплавка;

Монофазный насос с вилкой;

Легкая замена конденсатора;

Зажимы для защиты от случайного отсоединения кабеля;

Ручка из полипропилена для удобства транспортировки;

Корпус, крышка корпуса, рабочее колесо, вал, кожух и крышка двигателя выполнены из нержавеющей хромоникелевой стали AISI 304 - устойчивость к внешним воздействиям, коррозии;

Двойное уплотнение на валу в масляной камере - защита двигателя от воды и защита от сухого хода;

Двухканальное рабочее колесо;

Тепловая защита;

Обмотка сухая с тройной пропиткой, устойчивой к влаге.

Погружной насос Calpeda GXCM 40-13 с напряжением питания на 220 В укомплектован автоматическим выключателем поплавкового типа, позволяющим насосу при изменении уровня жидкости включаться и отключаться автоматически. GX40 - погружные центробежные электронасосные агрегаты, выполненные из нержавеющей стали, предназначены для откачивания загрязненных вод температурой до 35 °С, содержащих механические примеси с частицами диаметром до 35 мм.