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Погружной насос высокого давления Denzel PH900, X-Pro, подъем 30 метров, 900 Вт
5.0
2
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Погружной насос высокого давления Denzel PH900, X-Pro, подъем 30 метров, 900 Вт
    Арт. mir-instrumenta_3765
    5.0
    2
    Погружной насос высокого давления Denzel PH900, X-Pro, подъем 30 метров, 900 Вт
    Погружной насос высокого давления Denzel PH900, X-Pro, подъем 30 метров, 900 Вт
    Погружной насос высокого давления Denzel PH900, X-Pro, подъем 30 метров, 900 Вт
    Погружной насос высокого давления Denzel PH900, X-Pro, подъем 30 метров, 900 Вт
    Погружной насос высокого давления Denzel PH900, X-Pro, подъем 30 метров, 900 Вт
    Погружной насос высокого давления Denzel PH900, X-Pro, подъем 30 метров, 900 Вт
    Погружной насос высокого давления Denzel PH900, X-Pro, подъем 30 метров, 900 Вт
    Погружной насос высокого давления Denzel PH900, X-Pro, подъем 30 метров, 900 Вт
    Погружной насос высокого давления Denzel PH900, X-Pro, подъем 30 метров, 900 Вт
    Погружной насос высокого давления Denzel PH900, X-Pro, подъем 30 метров, 900 Вт
      Погружной насос высокого давления Denzel PH900, X-Pro, подъем 30 метров, 900 Вт
      Погружной насос высокого давления Denzel PH900, X-Pro, подъем 30 метров, 900 Вт
      Погружной насос высокого давления Denzel PH900, X-Pro, подъем 30 метров, 900 Вт
      Погружной насос высокого давления Denzel PH900, X-Pro, подъем 30 метров, 900 Вт
      Погружной насос высокого давления Denzel PH900, X-Pro, подъем 30 метров, 900 Вт
      Погружной насос высокого давления Denzel PH900, X-Pro, подъем 30 метров, 900 Вт
      Погружной насос высокого давления Denzel PH900, X-Pro, подъем 30 метров, 900 Вт
      Погружной насос высокого давления Denzel PH900, X-Pro, подъем 30 метров, 900 Вт
      Погружной насос высокого давления Denzel PH900, X-Pro, подъем 30 метров, 900 Вт
      Погружной насос высокого давления Denzel PH900, X-Pro, подъем 30 метров, 900 Вт

      Погружной насос высокого давления Denzel PH900, X-Pro, подъем 30 метров, 900 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. mir-instrumenta_3765
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Самовсасывающий
      		Да
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Погружной насос высокого давления DENZEL PH900 X-Pro 97233 предназначен для подачи чистой воды из колодцев, резервуаров и открытых водоемов. Имеет поплавковый выключатель для работы в постоянном режиме и защиты от сухого хода. Корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали, устойчивой к агрессивным средам.

        Преимущества

        • Корпус изготовлен из нержавеющей стали
        • Производительность - 5500 л/ч
        • Насос снабжен автоматическим выключателем поплавкового типа
        • Удобная рукоятка для поднятия и транспортирования DENZEL PH900 X-Pro 97233