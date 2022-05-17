Погружной насос высокого давления Denzel PH900, X-Pro, подъем 30 метров, 900 Вт

Преимущества

Корпус изготовлен из нержавеющей стали

Производительность - 5500 л/ч

Насос снабжен автоматическим выключателем поплавкового типа

Удобная рукоятка для поднятия и транспортирования DENZEL PH900 X-Pro 97233

Погружной насос высокого давления DENZEL PH900 X-Pro 97233 предназначен для подачи чистой воды из колодцев, резервуаров и открытых водоемов. Имеет поплавковый выключатель для работы в постоянном режиме и защиты от сухого хода. Корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали, устойчивой к агрессивным средам.