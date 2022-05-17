Погружной насос высокого давления Denzel PH900, X-Pro, подъем 30 метров, 900 Вт
Арт. mir-instrumenta_3765
Погружной насос высокого давления Denzel PH900, X-Pro, подъем 30 метров, 900 Вт
Арт. mir-instrumenta_3765
Характеристики
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Производитель
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Самовсасывающий
|Да
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
- Погружной насос высокого давления DENZEL PH900 X-Pro 97233 предназначен для подачи чистой воды из колодцев, резервуаров и открытых водоемов. Имеет поплавковый выключатель для работы в постоянном режиме и защиты от сухого хода. Корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали, устойчивой к агрессивным средам.
Преимущества
- Корпус изготовлен из нержавеющей стали
- Производительность - 5500 л/ч
- Насос снабжен автоматическим выключателем поплавкового типа
- Удобная рукоятка для поднятия и транспортирования DENZEL PH900 X-Pro 97233