Покрасочный пистолет "Краскопульт" Jonnesway JA-HVLP-1080G
Арт. jonnesway_4935
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Материал сопла
|нержавеющая сталь
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Применение
|для покраски автомобилей
- Покрасочный пистолет Jonnesway JA-HVLP-1080G удобен в использовании, применяется в тех случаях, когда необходимо окрасить большие поверхности. Благодаря совместимости пистолета со многими лакокрасочными материалами и устойчивости к агрессивным веществам, его часто используют в мастерских при покраске автомобилей и в мебельном производстве.
Преимущества
- Покрасочный пистолет Jonnesway JA-HVLP-1080G имеет удобный рычаг для приведения инструмента в действие
- Долгий срок службы. Дюзы сделаны из нержавеющей стали, что значительно продлевает срок службы инструмента
- Простая регулировка. Подачу воздуха и краски можно отрегулировать, для этого предусмотрены вентили в нижней и боковой части пистолета
- Иглы из нержавеющей стали
- Сменные дюзы других размеров
- Нейлоновый бак можно заменить на алюминиевый большей емкости
- Качественное окрашивание
- Наносит все типы красок
- Эффективность переноса ЛКМ более 65%
- Простота и легкость эксплуатации
- Стойкость к агрессивным растворяющим веществам
- Полное соответствие нормам HVLP