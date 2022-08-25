Покрасочный пистолет "Краскопульт" Jonnesway JA-HVLP-1080G

Преимущества

Покрасочный пистолет Jonnesway JA-HVLP-1080G имеет удобный рычаг для приведения инструмента в действие

Долгий срок службы. Дюзы сделаны из нержавеющей стали, что значительно продлевает срок службы инструмента

Простая регулировка. Подачу воздуха и краски можно отрегулировать, для этого предусмотрены вентили в нижней и боковой части пистолета

Иглы из нержавеющей стали

Сменные дюзы других размеров

Нейлоновый бак можно заменить на алюминиевый большей емкости

Качественное окрашивание

Наносит все типы красок

Эффективность переноса ЛКМ более 65%

Простота и легкость эксплуатации

Стойкость к агрессивным растворяющим веществам

Полное соответствие нормам HVLP

Покрасочный пистолет Jonnesway JA-HVLP-1080G удобен в использовании, применяется в тех случаях, когда необходимо окрасить большие поверхности. Благодаря совместимости пистолета со многими лакокрасочными материалами и устойчивости к агрессивным веществам, его часто используют в мастерских при покраске автомобилей и в мебельном производстве.