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Покрасочный пистолет "Краскопульт" Jonnesway JA-HVLP-1080G
5.0
1
Найти аналог
Пневматические краскопульты
    Покрасочный пистолет "Краскопульт" Jonnesway JA-HVLP-1080G
    Арт. jonnesway_4935
    5.0
    1
    Покрасочный пистолет "Краскопульт" Jonnesway JA-HVLP-1080G
    Покрасочный пистолет "Краскопульт" Jonnesway JA-HVLP-1080G
    Покрасочный пистолет "Краскопульт" Jonnesway JA-HVLP-1080G
    Покрасочный пистолет "Краскопульт" Jonnesway JA-HVLP-1080G
    Покрасочный пистолет "Краскопульт" Jonnesway JA-HVLP-1080G
      Покрасочный пистолет "Краскопульт" Jonnesway JA-HVLP-1080G
      Покрасочный пистолет "Краскопульт" Jonnesway JA-HVLP-1080G
      Покрасочный пистолет "Краскопульт" Jonnesway JA-HVLP-1080G
      Покрасочный пистолет "Краскопульт" Jonnesway JA-HVLP-1080G
      Покрасочный пистолет "Краскопульт" Jonnesway JA-HVLP-1080G

      Покрасочный пистолет "Краскопульт" Jonnesway JA-HVLP-1080G

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_4935
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Материал сопла
      		нержавеющая сталь
      Применение
      		для покраски автомобилей
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Покрасочный пистолет Jonnesway JA-HVLP-1080G удобен в использовании, применяется в тех случаях, когда необходимо окрасить большие поверхности. Благодаря совместимости пистолета со многими лакокрасочными материалами и устойчивости к агрессивным веществам, его часто используют в мастерских при покраске автомобилей и в мебельном производстве.

        Преимущества

        • Покрасочный пистолет Jonnesway JA-HVLP-1080G имеет удобный рычаг для приведения инструмента в действие
        • Долгий срок службы. Дюзы сделаны из нержавеющей стали, что значительно продлевает срок службы инструмента
        • Простая регулировка. Подачу воздуха и краски можно отрегулировать, для этого предусмотрены вентили в нижней и боковой части пистолета
        • Иглы из нержавеющей стали
        • Сменные дюзы других размеров
        • Нейлоновый бак можно заменить на алюминиевый большей емкости
        • Качественное окрашивание
        • Наносит все типы красок
        • Эффективность переноса ЛКМ более 65%
        • Простота и легкость эксплуатации
        • Стойкость к агрессивным растворяющим веществам
        • Полное соответствие нормам HVLP