Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Полироль для кожи, резины и пластика Grass Polyrole Shine 340340, 500 мл
4.5
2
Найти аналог
Полироли для автомобиля
    Полироль для кожи, резины и пластика Grass Polyrole Shine 340340, 500 мл
    Арт. X131506147
    4.5
    2
    Полироль для кожи, резины и пластика Grass Polyrole Shine 340340, 500 мл

      Полироль для кожи, резины и пластика Grass Polyrole Shine 340340, 500 мл

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131506147
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Grass
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		полироль
      Объем, л
      		0.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Grass Polyrole Shine 340340 - профессиональный глянцевый полироль для обработки приборных панелей, неокрашенных бамперов, покрышек, для очистки и полировки изделий из пластика, кожи, дерева, винила и резины. Сохраняет первоначальный цвет, не оставляет жирных пятен, препятствует оседанию пыли, придает глянцевый блеск. Средство обладает приятным ароматом.

        Состав

        • Вода очищенная, полидиметилсилоксан, карнаубский воск, поверхностно-активные вещества, консервант, ароматизатор

        Меры предосторожности

        • Не допускать попадания на стекла и зеркала
        • При попадании на кожу или слизистые оболочки промыть водой с мылом
        • Не глотать
        • Беречь от детей