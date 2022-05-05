Полироль для кожи, резины и пластика Grass Polyrole Shine 340340, 500 мл
Арт. X131506147
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|полироль
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Объем, л
|0.5
Grass Polyrole Shine 340340 - профессиональный глянцевый полироль для обработки приборных панелей, неокрашенных бамперов, покрышек, для очистки и полировки изделий из пластика, кожи, дерева, винила и резины. Сохраняет первоначальный цвет, не оставляет жирных пятен, препятствует оседанию пыли, придает глянцевый блеск. Средство обладает приятным ароматом.
Состав
- Вода очищенная, полидиметилсилоксан, карнаубский воск, поверхностно-активные вещества, консервант, ароматизатор
Меры предосторожности
- Не допускать попадания на стекла и зеркала
- При попадании на кожу или слизистые оболочки промыть водой с мылом
- Не глотать
- Беречь от детей