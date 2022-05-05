Полироль для кожи, резины и пластика Grass Polyrole Shine 340340, 500 мл

Grass Polyrole Shine 340340 - профессиональный глянцевый полироль для обработки приборных панелей, неокрашенных бамперов, покрышек, для очистки и полировки изделий из пластика, кожи, дерева, винила и резины. Сохраняет первоначальный цвет, не оставляет жирных пятен, препятствует оседанию пыли, придает глянцевый блеск. Средство обладает приятным ароматом.

Состав

Вода очищенная, полидиметилсилоксан, карнаубский воск, поверхностно-активные вещества, консервант, ароматизатор

Меры предосторожности