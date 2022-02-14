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Полировальная машина DeWalt DWP849X
5.0
1
19 874 ₽
20 280 ₽
Полировальные машины
    Полировальная машина DeWalt DWP849X
    Арт. Х1215715
    5.0
    1
    Полировальная машина DeWalt DWP849X
    Полировальная машина DeWalt DWP849X
    Полировальная машина DeWalt DWP849X
    Полировальная машина DeWalt DWP849X
    Полировальная машина DeWalt DWP849X
    Полировальная машина DeWalt DWP849X
    Полировальная машина DeWalt DWP849X
    Полировальная машина DeWalt DWP849X
    Полировальная машина DeWalt DWP849X
    Полировальная машина DeWalt DWP849X
    Полировальная машина DeWalt DWP849X
      Полировальная машина DeWalt DWP849X
      Полировальная машина DeWalt DWP849X
      Полировальная машина DeWalt DWP849X
      Полировальная машина DeWalt DWP849X
      Полировальная машина DeWalt DWP849X
      Полировальная машина DeWalt DWP849X
      Полировальная машина DeWalt DWP849X
      Полировальная машина DeWalt DWP849X
      Полировальная машина DeWalt DWP849X
      Полировальная машина DeWalt DWP849X
      Полировальная машина DeWalt DWP849X

      Полировальная машина DeWalt DWP849X

      • -406 ₽
      19 874 ₽
      20 280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1215715
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Крепление полировальных насадок
      		на липучке
      Напряжение сети, В
      		230
      Все характеристики
      • -406 ₽
      19 874 ₽
      20 280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полировальная машина DeWalt DWP849X - это электроинструмент для профессионального использования. Область применения - выполнение полировальных операций. Данная модель имеет возможность работы с полировальными подошвами различных диаметров (150, 180 или 230 миллиметров).

        Преимущества

        • Прорезиненный корпус редуктора для удобства использования и предотвращения царапин на обрабатываемой поверхности
        • Плавная регулировка скорости позволяет пользователю контролировать скорость вращения нажатием на выключатель
        • Большой дисковый регулятор скорости позволяет пользователю легко изменять максимальную скорость вращения при различных применениях инструмента
        • Сменные сетчатые экраны воздухозаборника препятствуют попаданию шерсти и пыли в двигатель
        • Самоотключающиеся при износе угольные щетки защищают двигатель от поломок