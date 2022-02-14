Полировальная машина DeWalt DWP849X
Арт. Х1215715
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Крепление полировальных насадок
|на липучке
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Напряжение сети, В
|230
- Полировальная машина DeWalt DWP849X - это электроинструмент для профессионального использования. Область применения - выполнение полировальных операций. Данная модель имеет возможность работы с полировальными подошвами различных диаметров (150, 180 или 230 миллиметров).
Преимущества
- Прорезиненный корпус редуктора для удобства использования и предотвращения царапин на обрабатываемой поверхности
- Плавная регулировка скорости позволяет пользователю контролировать скорость вращения нажатием на выключатель
- Большой дисковый регулятор скорости позволяет пользователю легко изменять максимальную скорость вращения при различных применениях инструмента
- Сменные сетчатые экраны воздухозаборника препятствуют попаданию шерсти и пыли в двигатель
- Самоотключающиеся при износе угольные щетки защищают двигатель от поломок