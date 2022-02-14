Преимущества

Прорезиненный корпус редуктора для удобства использования и предотвращения царапин на обрабатываемой поверхности

Плавная регулировка скорости позволяет пользователю контролировать скорость вращения нажатием на выключатель

Большой дисковый регулятор скорости позволяет пользователю легко изменять максимальную скорость вращения при различных применениях инструмента

Сменные сетчатые экраны воздухозаборника препятствуют попаданию шерсти и пыли в двигатель

Самоотключающиеся при износе угольные щетки защищают двигатель от поломок

Полировальная машина DeWalt DWP849X - это электроинструмент для профессионального использования. Область применения - выполнение полировальных операций. Данная модель имеет возможность работы с полировальными подошвами различных диаметров (150, 180 или 230 миллиметров).