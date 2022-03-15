Прямая полировальная шлифмашина Felisatti DPF 180/800

Преимущества

Кнопка-фиксатор режима работы

Большой размер тарелки и высокая мощность двигателя ускоряют выполнение работ

Внушительный рабочий ресурс

Специальная технология спекания двойной изоляции провода гарантирует качество обмоток

Стандартное крепление оснастки - резьба М14 - позволяет использовать практически весь ассортимент насадок от других полировальных машин

Малый вес - всего 1.6 кг - существенно снижает энергоемкость рабочего процесса

Полировальная машина Felisatti DPF180/800 132150170 предназначена для полировки различных поверхностей: металлических, деревянных, с лакокрасочным покрытием, а также для шлифовки, зачистки и удаления старых покрытий, загрязнений и ржавчины. Модель имеет компактные размеры, что значительно упрощает ведение работы в стесненных условиях. Положение дополнительной рукоятки регулируется, она может быть выставлена в удобном для оператора положении. Мощный двигатель на 800 Вт вкупе с большим диаметром тарелки позволяет значительно сократить время, требуемое на обработку той или иной поверхности.