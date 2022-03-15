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Прямая полировальная шлифмашина Felisatti DPF 180/800
5.0
2
Найти аналог
Полировальные машины
    Прямая полировальная шлифмашина Felisatti DPF 180/800
    Арт. Х1215717
    5.0
    2
    Прямая полировальная шлифмашина Felisatti DPF 180/800
    Прямая полировальная шлифмашина Felisatti DPF 180/800
    Прямая полировальная шлифмашина Felisatti DPF 180/800
    Прямая полировальная шлифмашина Felisatti DPF 180/800
    Прямая полировальная шлифмашина Felisatti DPF 180/800
      Прямая полировальная шлифмашина Felisatti DPF 180/800
      Прямая полировальная шлифмашина Felisatti DPF 180/800
      Прямая полировальная шлифмашина Felisatti DPF 180/800
      Прямая полировальная шлифмашина Felisatti DPF 180/800
      Прямая полировальная шлифмашина Felisatti DPF 180/800

      Прямая полировальная шлифмашина Felisatti DPF 180/800

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1215717
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Felisatti
      Страна производства
      		Испания
      Родина бренда
      		Италия
      Напряжение сети, В
      		220
      Резьба шпинделя
      		M14
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Полировальная машина Felisatti DPF180/800 132150170 предназначена для полировки различных поверхностей: металлических, деревянных, с лакокрасочным покрытием, а также для шлифовки, зачистки и удаления старых покрытий, загрязнений и ржавчины. Модель имеет компактные размеры, что значительно упрощает ведение работы в стесненных условиях. Положение дополнительной рукоятки регулируется, она может быть выставлена в удобном для оператора положении. Мощный двигатель на 800 Вт вкупе с большим диаметром тарелки позволяет значительно сократить время, требуемое на обработку той или иной поверхности.

        Преимущества

        • Кнопка-фиксатор режима работы
        • Большой размер тарелки и высокая мощность двигателя ускоряют выполнение работ
        • Внушительный рабочий ресурс
        • Специальная технология спекания двойной изоляции провода гарантирует качество обмоток
        • Стандартное крепление оснастки - резьба М14 - позволяет использовать практически весь ассортимент насадок от других полировальных машин
        • Малый вес - всего 1.6 кг - существенно снижает энергоемкость рабочего процесса