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Полировальная шлифмашина Metabo PE 12-175
5.0
1
Найти аналог
Полировальные машины
    Полировальная шлифмашина Metabo PE 12-175
    Арт. Х1215716
    5.0
    1
    Полировальная шлифмашина Metabo PE 12-175
    Полировальная шлифмашина Metabo PE 12-175
    Полировальная шлифмашина Metabo PE 12-175
      Полировальная шлифмашина Metabo PE 12-175
      Полировальная шлифмашина Metabo PE 12-175
      Полировальная шлифмашина Metabo PE 12-175

      Полировальная шлифмашина Metabo PE 12-175

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1215716
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Крепление полировальных насадок
      		на липучке
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Полировальная шлифмашина Metabo PE 12-175 602175000 предназначена для интенсивного использования. Возможна регулировка числа оборотов для выбора нужных в зависимости от обрабатываемого материала. Защита от перегрузок продлит срок службы инструмента.

        Преимущества

        • Безопасная работа. Специальная защитная пластина не допускает попадание рук на полировочный круг
        • Удобство работы. Дополнительная рукоятка полировальной шлифмашины Metabo PE 12-175 602175000 делает использование его более удобным
        • Чрезвычайно большой вращающий момент
        • Эргономичный передний выступ корпуса для оптимального ведения инструмента
        • Малы и удобны в обращении подобно маленькой шлифовальной машине
        • Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением
        • Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-полноволновая электроника
        • Регулировочное колесо для установки числа оборотов
        • Защита от перегрузок
        • Защита от повторного пуска
        • Фиксатор шпинделя
        • Отключающиеся угольные щетки