Преимущества

Безопасная работа. Специальная защитная пластина не допускает попадание рук на полировочный круг

Удобство работы. Дополнительная рукоятка полировальной шлифмашины Metabo PE 12-175 602175000 делает использование его более удобным

Чрезвычайно большой вращающий момент

Эргономичный передний выступ корпуса для оптимального ведения инструмента

Малы и удобны в обращении подобно маленькой шлифовальной машине

Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением

Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-полноволновая электроника

Регулировочное колесо для установки числа оборотов

Защита от перегрузок

Защита от повторного пуска

Фиксатор шпинделя

Отключающиеся угольные щетки

Полировальная шлифмашина Metabo PE 12-175 602175000 предназначена для интенсивного использования. Возможна регулировка числа оборотов для выбора нужных в зависимости от обрабатываемого материала. Защита от перегрузок продлит срок службы инструмента.