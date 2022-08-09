Полировальная шлифмашина Metabo PE 12-175
Арт. Х1215716
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Крепление полировальных насадок
|на липучке
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Напряжение сети, В
|220
- Полировальная шлифмашина Metabo PE 12-175 602175000 предназначена для интенсивного использования. Возможна регулировка числа оборотов для выбора нужных в зависимости от обрабатываемого материала. Защита от перегрузок продлит срок службы инструмента.
Преимущества
- Безопасная работа. Специальная защитная пластина не допускает попадание рук на полировочный круг
- Удобство работы. Дополнительная рукоятка полировальной шлифмашины Metabo PE 12-175 602175000 делает использование его более удобным
- Чрезвычайно большой вращающий момент
- Эргономичный передний выступ корпуса для оптимального ведения инструмента
- Малы и удобны в обращении подобно маленькой шлифовальной машине
- Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-полноволновая электроника
- Регулировочное колесо для установки числа оборотов
- Защита от перегрузок
- Защита от повторного пуска
- Фиксатор шпинделя
- Отключающиеся угольные щетки