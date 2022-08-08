Полировальная шлифмашина Metabo PE 12-175 SET
Арт. Х1215714
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Крепление полировальных насадок
|на липучке
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Напряжение сети, В
|220
- Metabo PE 12-175 SET – полировальная машина для регулярного использования профессионалами. Эта модель также компактна и удобна, как небольшая углошлифовальная машина, только нацелена на выполнение узкоспециализированной задачи, с которой она справляется быстро и качественно. Хорошо подстраивается под любую задачу благодаря имеющейся функции регулировки скорости.
Преимущества
- Отдаваемая мощность 680 Вт
- Отключающиеся угольные щетки
- Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- Защита от перегрузок
- Удобный передний кожух для оптимального ведения инструмента
- Защита от повтороного пуска
- Управляемый электроникой плавный пуск