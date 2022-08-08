Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Полировальная шлифмашина Metabo PE 12-175 SET
5.0
1
Найти аналог
Полировальные машины
    Полировальная шлифмашина Metabo PE 12-175 SET
    Арт. Х1215714
    5.0
    1
    Полировальная шлифмашина Metabo PE 12-175 SET
    Полировальная шлифмашина Metabo PE 12-175 SET
    Полировальная шлифмашина Metabo PE 12-175 SET
    Полировальная шлифмашина Metabo PE 12-175 SET
    Полировальная шлифмашина Metabo PE 12-175 SET
    Полировальная шлифмашина Metabo PE 12-175 SET
    Полировальная шлифмашина Metabo PE 12-175 SET
    Полировальная шлифмашина Metabo PE 12-175 SET
    Полировальная шлифмашина Metabo PE 12-175 SET
      Полировальная шлифмашина Metabo PE 12-175 SET
      Полировальная шлифмашина Metabo PE 12-175 SET
      Полировальная шлифмашина Metabo PE 12-175 SET
      Полировальная шлифмашина Metabo PE 12-175 SET
      Полировальная шлифмашина Metabo PE 12-175 SET
      Полировальная шлифмашина Metabo PE 12-175 SET
      Полировальная шлифмашина Metabo PE 12-175 SET
      Полировальная шлифмашина Metabo PE 12-175 SET
      Полировальная шлифмашина Metabo PE 12-175 SET

      Полировальная шлифмашина Metabo PE 12-175 SET

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1215714
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Крепление полировальных насадок
      		на липучке
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Metabo PE 12-175 SET – полировальная машина для регулярного использования профессионалами. Эта модель также компактна и удобна, как небольшая углошлифовальная машина, только нацелена на выполнение узкоспециализированной задачи, с которой она справляется быстро и качественно. Хорошо подстраивается под любую задачу благодаря имеющейся функции регулировки скорости.

        Преимущества

        • Отдаваемая мощность 680 Вт
        • Отключающиеся угольные щетки
        • Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
        • Защита от перегрузок
        • Удобный передний кожух для оптимального ведения инструмента
        • Защита от повтороного пуска
        • Управляемый электроникой плавный пуск