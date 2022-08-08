Полировальная шлифмашина Metabo PE 12-175 SET

Преимущества

Отдаваемая мощность 680 Вт

Отключающиеся угольные щетки

Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC)

Защита от перегрузок

Удобный передний кожух для оптимального ведения инструмента

Защита от повтороного пуска

Управляемый электроникой плавный пуск

Metabo PE 12-175 SET – полировальная машина для регулярного использования профессионалами. Эта модель также компактна и удобна, как небольшая углошлифовальная машина, только нацелена на выполнение узкоспециализированной задачи, с которой она справляется быстро и качественно. Хорошо подстраивается под любую задачу благодаря имеющейся функции регулировки скорости.