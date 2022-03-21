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Полировальная шлифмашина Skil 8100 (TORNADO)
5.0
2
Найти аналог
Полировальные машины
    Полировальная шлифмашина Skil 8100 (TORNADO)
    Арт. X1048040713
    5.0
    2
    Полировальная шлифмашина Skil 8100 (TORNADO)

      Полировальная шлифмашина Skil 8100 (TORNADO)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1048040713
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Skil
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Крепление полировальных насадок
      		на липучке
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Универсальная шлифовальная машина SKIL 8100LC TORNADO F0158100LC используется для зачистки, шлифования и последующей полировки поверхности металлических и деревянных деталей, кирпичных конструкций. Для простой, быстрой и безопасной замены оснастки предусматривается система блокировки шпинделя. Ременная ручная и специальная боковая рукояти гарантируют комфортную работу двумя руками.

        Преимущества

        • Мощный двигатель для быстрого и ровного снятия материала
        • Подходит для множества материалов, таких как дерево, металл, камень и бетон
        • Отверстия в ограничителе круга позволяют комфортно работать универсальной шлифовальной машиной SKIL 8100LC TORNADO F0158100LC в труднодоступных местах
        • Эргономичный дизайн и рукоятка с мягким покрытием для оптимального комфорта и управления
        • Переходник для подсоединения пылесоса позволяет поддерживать чистоту на рабочем месте
        • Полировальный диск диаметром 115 мм
        • Резьба шпинделя - M14
        • Уровень звукового давления - 87 дБ (A)