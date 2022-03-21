Полировальная шлифмашина Skil 8100 (TORNADO)
Арт. X1048040713
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Крепление полировальных насадок
|на липучке
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Напряжение сети, В
|220
- Универсальная шлифовальная машина SKIL 8100LC TORNADO F0158100LC используется для зачистки, шлифования и последующей полировки поверхности металлических и деревянных деталей, кирпичных конструкций. Для простой, быстрой и безопасной замены оснастки предусматривается система блокировки шпинделя. Ременная ручная и специальная боковая рукояти гарантируют комфортную работу двумя руками.
Преимущества
- Мощный двигатель для быстрого и ровного снятия материала
- Подходит для множества материалов, таких как дерево, металл, камень и бетон
- Отверстия в ограничителе круга позволяют комфортно работать универсальной шлифовальной машиной SKIL 8100LC TORNADO F0158100LC в труднодоступных местах
- Эргономичный дизайн и рукоятка с мягким покрытием для оптимального комфорта и управления
- Переходник для подсоединения пылесоса позволяет поддерживать чистоту на рабочем месте
- Полировальный диск диаметром 115 мм
- Резьба шпинделя - M14
- Уровень звукового давления - 87 дБ (A)