Полировальная шлифмашина Skil 8100 (TORNADO)

Преимущества

Мощный двигатель для быстрого и ровного снятия материала

Подходит для множества материалов, таких как дерево, металл, камень и бетон

Отверстия в ограничителе круга позволяют комфортно работать универсальной шлифовальной машиной SKIL 8100LC TORNADO F0158100LC в труднодоступных местах

Эргономичный дизайн и рукоятка с мягким покрытием для оптимального комфорта и управления

Переходник для подсоединения пылесоса позволяет поддерживать чистоту на рабочем месте

Полировальный диск диаметром 115 мм

Резьба шпинделя - M14

Уровень звукового давления - 87 дБ (A)

Универсальная шлифовальная машина SKIL 8100LC TORNADO F0158100LC используется для зачистки, шлифования и последующей полировки поверхности металлических и деревянных деталей, кирпичных конструкций. Для простой, быстрой и безопасной замены оснастки предусматривается система блокировки шпинделя. Ременная ручная и специальная боковая рукояти гарантируют комфортную работу двумя руками.