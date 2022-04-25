Полка 2-ярусн. Frap F1507-2

Преимущества

Устанавливается на стену при помощи четырёх держателей посредством шурупов или саморезов

Хромированное покрытие держателей и бортиков позволяет органично вписываться в современные интерьеры ванных комнат

Размеры аксессуара 250х250 мм

Полка стеклянная 2-ярусная угловая Frap F1507-2 отличается стильным дизайном в сочетании с высоким уровнем практичности, функциональности и надёжности.