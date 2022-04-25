Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Полка для полотенец WasserKRAFT Leine K-5011, хром, 9060432
5.0
2
Найти аналог
Полки для ванной комнаты
    Полка для полотенец WasserKRAFT Leine K-5011, хром, 9060432
    Арт. X1691459049
    5.0
    2
    Полка для полотенец WasserKRAFT Leine K-5011, хром, 9060432

      Полка для полотенец WasserKRAFT Leine K-5011, хром, 9060432

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1691459049
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		WasserKRAFT
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		полка для полотенец
      Вес, кг
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • WasserKRAFT Leine К-5011 полка для полотенец. Цвет: Хром. Для изготовления полки используется металл.

        Преимущества

        • Хромоникелевое покрытие, устойчивое к потускнению, легко очищается и придает аксессуарам зеркальный блеск
        • Уплотнительные пластиковые кольца из металла и стекла предназначены для надежного соединения