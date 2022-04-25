Полка для полотенец WasserKRAFT Leine K-5011, хром, 9060432
Арт. X1691459049
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Тип аксессуара
|полка для полотенец
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Вес, кг
|1
- WasserKRAFT Leine К-5011 полка для полотенец. Цвет: Хром. Для изготовления полки используется металл.
Преимущества
- Хромоникелевое покрытие, устойчивое к потускнению, легко очищается и придает аксессуарам зеркальный блеск
- Уплотнительные пластиковые кольца из металла и стекла предназначены для надежного соединения