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Металлическая полка WasserKRAFT K-522 9060670, угловая, двойная
Арт. X1691459057
- Персональная скидка
Металлическая полка WasserKRAFT K-522 9060670, угловая, двойная
Арт. X1691459057
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
|
Тип аксессуара
|полка угловая
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Вес, кг
|2
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- Двойная подвесная угловая металлическая полка WasserKRAFT K-522.
Преимущества
- Для изготовления держателя используется металл
- Хром-никелевое покрытие, устойчивое к потускнению, легко очищается и придает аксессуарам зеркальный блеск