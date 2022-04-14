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Металлическая полка WasserKRAFT K-522 9060670, угловая, двойная
5.0
1
5 255 ₽
Полки для ванной комнаты
  • Персональная скидка
Металлическая полка WasserKRAFT K-522 9060670, угловая, двойная
Арт. X1691459057
5.0
1
Металлическая полка WasserKRAFT K-522 9060670, угловая, двойная
  • Персональная скидка

Металлическая полка WasserKRAFT K-522 9060670, угловая, двойная

Дарим скидки за
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5 255 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X1691459057
5.0
1

Характеристики

Производитель
WasserKRAFT
Страна производства
Германия
Родина бренда
Германия
Тип аксессуара
полка угловая
Вес, кг
2
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 255 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить