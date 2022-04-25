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Полка стеклянная WasserKRAFT Oder K-3044, хром, 9060448
5.0
2
Найти аналог
Полки для ванной комнаты
    Полка стеклянная WasserKRAFT Oder K-3044, хром, 9060448
    Арт. X1691459054
    5.0
    2
    Полка стеклянная WasserKRAFT Oder K-3044, хром, 9060448

      Полка стеклянная WasserKRAFT Oder K-3044, хром, 9060448

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1691459054
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		WasserKRAFT
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		полка стеклянная
      Вес, кг
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • WasserKRAFT Oder K-3044 полка стеклянная с бортиком. Цвет: Хром. Для изготовления полки используется металл.

        Преимущества

        • Хромоникелевое покрытие, устойчивое к потускнению, легко очищается и придает аксессуарам зеркальный блеск
        • Уплотнительные пластиковые кольца из металла и стекла предназначены для надежного соединения
        • Прозрачное закаленное стекло толщиной 6 мм прочнее обыкновенного в 5-10 раз, обладает термической прочностью, выдерживает температуру до 300 градусов