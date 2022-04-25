Полка стеклянная WasserKRAFT Oder K-3044, хром, 9060448
Арт. X1691459054
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип аксессуара
|полка стеклянная
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Вес, кг
|1
- WasserKRAFT Oder K-3044 полка стеклянная с бортиком. Цвет: Хром. Для изготовления полки используется металл.
Преимущества
- Хромоникелевое покрытие, устойчивое к потускнению, легко очищается и придает аксессуарам зеркальный блеск
- Уплотнительные пластиковые кольца из металла и стекла предназначены для надежного соединения
- Прозрачное закаленное стекло толщиной 6 мм прочнее обыкновенного в 5-10 раз, обладает термической прочностью, выдерживает температуру до 300 градусов