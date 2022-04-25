Полка Triton ДИАНА 60 с компл. крепления к стене
Арт. X169154362
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип аксессуара
|полка стеклянная
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Цвет
|хром
- Полка Triton Диана 60 002.52.0600.001.01.01 - идеальное решение для создания комфортной атмосферы в любой ванной комнате.
Преимущества
- В производстве используют только качественные влагостойкие материалы, в составе которых полностью отсутствуют опасные вещества
- Серия Диана отличается превосходным дизайном с соблюдением всех существенных элементов современного стиля
- Полка Triton Диана 60 стеклянная поможет сделать уютным любой интерьер и создать идеальную ванную комнату