Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Полка Triton ДИАНА 60 с компл. крепления к стене
5.0
2
Найти аналог
Полки для ванной комнаты
    Полка Triton ДИАНА 60 с компл. крепления к стене
    Арт. X169154362
    5.0
    2
    Полка Triton ДИАНА 60 с компл. крепления к стене

      Полка Triton ДИАНА 60 с компл. крепления к стене

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169154362
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Triton
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип аксессуара
      		полка стеклянная
      Цвет
      		хром
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полка Triton Диана 60 002.52.0600.001.01.01 - идеальное решение для создания комфортной атмосферы в любой ванной комнате.

        Преимущества

        • В производстве используют только качественные влагостойкие материалы, в составе которых полностью отсутствуют опасные вещества
        • Серия Диана отличается превосходным дизайном с соблюдением всех существенных элементов современного стиля
        • Полка Triton Диана 60 стеклянная поможет сделать уютным любой интерьер и создать идеальную ванную комнату