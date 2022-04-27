Полотенцедержатель FRAP F113

Преимущества

Устанавливается на стену посредством шурупов или саморезов

Хромированное покрытие позволяет органично вписываться в современные интерьеры ванных комнат

Длина аксессуара 370 мм

Полотенцедержатель поворотный тройной Frap F113 отличается стильным дизайном в сочетании с высоким уровнем практичности, функциональности и надёжности.