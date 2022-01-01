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Полотенцесушитель Кимры "Сатурн" 300/900*600
Найти аналог
Водяные полотенцесушители
    Полотенцесушитель Кимры "Сатурн" 300/900*600
    Арт. X169740924
    Полотенцесушитель Кимры "Сатурн" 300/900*600
    Полотенцесушитель Кимры "Сатурн" 300/900*600
      Полотенцесушитель Кимры "Сатурн" 300/900*600
      Полотенцесушитель Кимры "Сатурн" 300/900*600

      Полотенцесушитель Кимры "Сатурн" 300/900*600

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X169740924

      Характеристики

      Производитель
      		Металлоизделия
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Регулятор мощности
      		Нет
      Теплоноситель
      		вода
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Полотенцесушитель водяной "Сатурн", 300/900х600, Металлоизделия, г. Кимры - изготавливается из нержавеющей стали высокого качества марки AISI 304. В производстве используется труба, изготовленная на станах аргоно-дуговой сварки (TIG), где труба проходит непрерывный контроль неразрушающим методом индукционной дефектоскопии, что позволяет контролировать не только сварной шов, но и качество всей трубы. Шлифовка трубы производится на высокопроизводительном итальянском оборудовании, дальнейшая полировка осуществляется на полностью автоматизированной линии, что позволяет добиться чистой зеркальной поверхности.

        Преимущества

        • Прочность и надежность
        • Комфорт и простота
        • Компактность и удобство монтажа
        • Универсальность