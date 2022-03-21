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Водяной полотенцесушитель Металлоизделия Арфа
5.0
2
5 160 ₽
Водяные полотенцесушители
  • Персональная скидка
Полотенцесушитель Металлоизделия Арфа
Арт. X1697409122
5.0
2
Водяной полотенцесушитель Металлоизделия Арфа
Водяной полотенцесушитель Металлоизделия Арфа
  • Персональная скидка
Водяной полотенцесушитель Металлоизделия Арфа
Водяной полотенцесушитель Металлоизделия Арфа

Полотенцесушитель Металлоизделия Арфа

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5 160 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X1697409122
5.0
2

Характеристики

Производитель
Металлоизделия
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Теплоноситель
вода
Площадь обогрева, м2
2.5
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 160 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Полотенцесушитель водяной "Арфа без полочек" 1". Полотенцесушитель служит не только для сушки белья и полотенец, но и для обогрева помещения, в случае подключения к системе отопления. Это классический полотенцесушитель с улучшенными характеристиками по удобству использования, горизонтальные полочки в тандеме с изогнутой горизонтальной внутренней частью делают полотенцесушитель Арфа очень функциональным. Отличается универсальным подключением (может подключаться к системе ГВС или отопления), надежностью конструкции и простотой монтажа.

    Преимущества

    • Прочность и надежность
    • Комфорт и простота
    • Компактность и удобство монтажа
    • Универсальность