Водяной полотенцесушитель Металлоизделия Арфа

- Персональная скидка
Полотенцесушитель Металлоизделия Арфа
Арт. X1697409122
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Теплоноситель
|вода
|
Площадь обогрева, м2
|2.5
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
С этим товаром смотрят
- Полотенцесушитель водяной "Арфа без полочек" 1". Полотенцесушитель служит не только для сушки белья и полотенец, но и для обогрева помещения, в случае подключения к системе отопления. Это классический полотенцесушитель с улучшенными характеристиками по удобству использования, горизонтальные полочки в тандеме с изогнутой горизонтальной внутренней частью делают полотенцесушитель Арфа очень функциональным. Отличается универсальным подключением (может подключаться к системе ГВС или отопления), надежностью конструкции и простотой монтажа.
Преимущества
- Прочность и надежность
- Комфорт и простота
- Компактность и удобство монтажа
- Универсальность