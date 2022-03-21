Водяной полотенцесушитель Металлоизделия Арфа

Преимущества

Прочность и надежность

Комфорт и простота

Компактность и удобство монтажа

Универсальность

Полотенцесушитель водяной "Арфа без полочек" 1". Полотенцесушитель служит не только для сушки белья и полотенец, но и для обогрева помещения, в случае подключения к системе отопления. Это классический полотенцесушитель с улучшенными характеристиками по удобству использования, горизонтальные полочки в тандеме с изогнутой горизонтальной внутренней частью делают полотенцесушитель Арфа очень функциональным. Отличается универсальным подключением (может подключаться к системе ГВС или отопления), надежностью конструкции и простотой монтажа.