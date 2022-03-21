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Полотенцесушитель водяной Металлоизделия Омега (500x600 мм)
5.0
2
6 175 ₽
Водяные полотенцесушители
  • Персональная скидка
Полотенцесушитель Металлоизделия Омега (500x600 мм)
Арт. X1697409141
5.0
2
Полотенцесушитель водяной Металлоизделия Омега (500x600 мм)
  • Персональная скидка

Полотенцесушитель Металлоизделия Омега (500x600 мм)

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6 175 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X1697409141
5.0
2

Характеристики

Производитель
Металлоизделия
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Регулятор мощности
Нет
Теплоноситель
вода
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 175 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Полотенцесушитель водяной "Октава" 500х600 цвет "Хром" (без покрытия), Металлоизделия, г. Кимры - с нижним подключением. Диаметр подключения 3/4 дюйма. Его можно использовать в качестве отопительного прибора, вешалки и при этом он будет отличным дополнением интерьера. Полотенцесушитель водяной Омега выполнен из высококачественной нержавеющей стали, которая содержит в среднем 19% хрома, выступающего в роли оксидной пленки, которая не только придает изделию эстетичный внешний вид, но и защищает от горячей воды. Удобные перекладины, подойдет для установки в любых ванных комнатах.

    Преимущества

    • Прочность и надежность
    • Комфорт и простота
    • Компактность и удобство монтажа
    • Универсальность