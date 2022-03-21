Полотенцесушитель водяной Металлоизделия Омега (500x600 мм)

Преимущества

Прочность и надежность

Комфорт и простота

Компактность и удобство монтажа

Универсальность

Полотенцесушитель водяной "Октава" 500х600 цвет "Хром" (без покрытия), Металлоизделия, г. Кимры - с нижним подключением. Диаметр подключения 3/4 дюйма. Его можно использовать в качестве отопительного прибора, вешалки и при этом он будет отличным дополнением интерьера. Полотенцесушитель водяной Омега выполнен из высококачественной нержавеющей стали, которая содержит в среднем 19% хрома, выступающего в роли оксидной пленки, которая не только придает изделию эстетичный внешний вид, но и защищает от горячей воды. Удобные перекладины, подойдет для установки в любых ванных комнатах.