Полотенцесушитель водяной Металлоизделия Омега (500x600 мм)

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Полотенцесушитель Металлоизделия Омега (500x600 мм)
Арт. X1697409141
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Регулятор мощности
|Нет
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Теплоноситель
|вода
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- Персональная скидка
- Полотенцесушитель водяной "Октава" 500х600 цвет "Хром" (без покрытия), Металлоизделия, г. Кимры - с нижним подключением. Диаметр подключения 3/4 дюйма. Его можно использовать в качестве отопительного прибора, вешалки и при этом он будет отличным дополнением интерьера. Полотенцесушитель водяной Омега выполнен из высококачественной нержавеющей стали, которая содержит в среднем 19% хрома, выступающего в роли оксидной пленки, которая не только придает изделию эстетичный внешний вид, но и защищает от горячей воды. Удобные перекладины, подойдет для установки в любых ванных комнатах.
Преимущества
- Прочность и надежность
- Комфорт и простота
- Компактность и удобство монтажа
- Универсальность