Полотна для лобзика по дереву для криволинейного пиления Stanley T119BO STA23042-XJ (2 шт.)
Арт. 77777X9009179
Полотна для лобзика по дереву для криволинейного пиления Stanley T119BO STA23042-XJ (2 шт.)
Арт. 77777X9009179
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип пилки
|для дерева, для пластика, для ламината
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Рабочая длина, мм
|76
- Полотна для лобзика по дереву для криволинейного пиления Stanley T119BO STA23042-XJ (2 шт.) применяются совместно с электролобзиками при пилении заготовок, изготовленных из древесины. Поставляются в количестве двух штук.
Преимущества
- Изготовлены из инструментальной стали
- Хвостовик имеет Т-образную форму