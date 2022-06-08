Преимущества

Изготовлены из инструментальной стали

Хвостовик имеет Т-образную форму

Полотна для лобзика по дереву для криволинейного пиления Stanley T119BO STA23042-XJ (2 шт.) применяются совместно с электролобзиками при пилении заготовок, изготовленных из древесины. Поставляются в количестве двух штук.