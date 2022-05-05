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Полотно для прецизионного стусла Matrix 228555 (550 мм)
5.0
2
260 ₽
Полотна для стусел
    Полотно для прецизионного стусла Matrix 228555 (550 мм)
    Арт. X13171518
    5.0
    2
    Полотно для прецизионного стусла Matrix 228555 (550 мм)
    Полотно для прецизионного стусла Matrix 228555 (550 мм)
    Полотно для прецизионного стусла Matrix 228555 (550 мм)
      Полотно для прецизионного стусла Matrix 228555 (550 мм)
      Полотно для прецизионного стусла Matrix 228555 (550 мм)
      Полотно для прецизионного стусла Matrix 228555 (550 мм)

      Полотно для прецизионного стусла Matrix 228555 (550 мм)

      260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13171518
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.18
      Назначение по материалу
      		металл, дерево, пластик
      Все характеристики
      260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полотно пильное для прецизионного стусла  228555 (550 мм) обладает повышенной жесткостью и за счет этого обеспечивает точный распил.

        Преимущества

        • Зубья полотна закалены и имеют повышенную прочность
        • Количество зубьев на дюйм – 14
        • Является запасным элементом для прецизионного стусла