- Зубья полотна закалены и имеют повышенную прочность
- Количество зубьев на дюйм – 14
- Является запасным элементом для прецизионного стусла
Полотно для прецизионного стусла Matrix 228555 (550 мм)
Арт. X13171518
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|0.18
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Назначение по материалу
|металл, дерево, пластик
- Полотно пильное для прецизионного стусла 228555 (550 мм) обладает повышенной жесткостью и за счет этого обеспечивает точный распил.
Преимущества