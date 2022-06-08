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Полотно по дереву для ножовочной пилы Интерскол 2210921000601 (235x210x6 мм, 2 шт.)
5.0
2
Найти аналог
Полотна для сабельных пил
    Полотно по дереву для ножовочной пилы Интерскол 2210921000601 (235x210x6 мм, 2 шт.)
    Арт. X13171541
    5.0
    2
    Полотно по дереву для ножовочной пилы Интерскол 2210921000601 (235x210x6 мм, 2 шт.)

      Полотно по дереву для ножовочной пилы Интерскол 2210921000601 (235x210x6 мм, 2 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13171541
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sitomo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		режущее полотно
      Количество предметов, шт
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Полотно Интерскол 2210921000601 предназначено для работ ножовочной пилой в рыхлой древесине без гвоздей (8-185 мм). Используется для быстрого выполнения прямых и криволинейных пропилов.

        Преимущества

        • Изготовлено из качественного материала, продлевающего срок эксплуатации
        • Размеры полотна: 235х210х6.0 мм
        • В комплекте 2 шт