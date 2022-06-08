Полотно по дереву для ножовочной пилы Интерскол 2210921000601 (235x210x6 мм, 2 шт.)

Преимущества

Изготовлено из качественного материала, продлевающего срок эксплуатации

Размеры полотна: 235х210х6.0 мм

В комплекте 2 шт

Полотно Интерскол 2210921000601 предназначено для работ ножовочной пилой в рыхлой древесине без гвоздей (8-185 мм). Используется для быстрого выполнения прямых и криволинейных пропилов.