Полотно по дереву для ножовочной пилы Интерскол 2210921000601 (235x210x6 мм, 2 шт.)
Арт. X13171541
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип комплектующего
|режущее полотно
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Количество предметов, шт
|2
- Полотно Интерскол 2210921000601 предназначено для работ ножовочной пилой в рыхлой древесине без гвоздей (8-185 мм). Используется для быстрого выполнения прямых и криволинейных пропилов.
Преимущества
- Изготовлено из качественного материала, продлевающего срок эксплуатации
- Размеры полотна: 235х210х6.0 мм
- В комплекте 2 шт