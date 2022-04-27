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Пильное полотно Jet М42 (10x0,9x1712мм, шаг 6)
5.0
2
Найти аналог
Пильные полотна для ленточных пил
    Пильное полотно Jet М42 (10x0,9x1712мм, шаг 6)
    Арт. Х12403197
    5.0
    2
    Пильное полотно Jet М42 (10x0,9x1712мм, шаг 6)
    Пильное полотно Jet М42 (10x0,9x1712мм, шаг 6)
    Пильное полотно Jet М42 (10x0,9x1712мм, шаг 6)
      Пильное полотно Jet М42 (10x0,9x1712мм, шаг 6)
      Пильное полотно Jet М42 (10x0,9x1712мм, шаг 6)
      Пильное полотно Jet М42 (10x0,9x1712мм, шаг 6)

      Пильное полотно Jet М42 (10x0,9x1712мм, шаг 6)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х12403197
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Швейцария
      Назначение
      		дерево, металл
      Длина, мм
      		1712
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пильное полотно по металлу Jet М42 для деревообрабатывающих ленточнопильных станков. имеют основу из рессорно-пружинной стали D6A (аналог 45ХГНМФА) и зубья из быстрорежущей М42 (аналог Р6М5). После полной закалки основа приобретает твердость 44-46 HRC, а зубья 66-69 HRC. Такие значения недостижимы для традиционных полотен из углеродистой стали и позволяют достичь большого ресурса в сочетании с высокими режущими свойствами на протяжении всего срока эксплуатации.

        Преимущества

        • Биметаллическое полотно М42 и зубья из быстрорежущей стали обеспечивают высокую производительность и качественный рез
        • Зубья расположены с постоянным шагом, имеют стандартный развод (влево – вправо - прямой) и традиционную для деревообработки форму профиля типа Hook («Крюк») с углом заточки передней кромки 10°.
        • Эти полотна позволяют распиливать древесину любых пород, включая твердые, пластмассы и даже цветные металлы, сочетая производительность с высокой чистотой реза.
        • Длина 1712 мм
        • Ширина 10 мм
        • Толщина 0,9 мм
        • Постоянный шаг зубьев 6 TPI
        • Используется для станка JWBS-10