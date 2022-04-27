Пильное полотно Jet М42 (10x0,9x1712мм, шаг 6)
Арт. Х12403197
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Швейцария
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Назначение
|дерево, металл
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Длина, мм
|1712
- Пильное полотно по металлу Jet М42 для деревообрабатывающих ленточнопильных станков. имеют основу из рессорно-пружинной стали D6A (аналог 45ХГНМФА) и зубья из быстрорежущей М42 (аналог Р6М5). После полной закалки основа приобретает твердость 44-46 HRC, а зубья 66-69 HRC. Такие значения недостижимы для традиционных полотен из углеродистой стали и позволяют достичь большого ресурса в сочетании с высокими режущими свойствами на протяжении всего срока эксплуатации.
Преимущества
- Биметаллическое полотно М42 и зубья из быстрорежущей стали обеспечивают высокую производительность и качественный рез
- Зубья расположены с постоянным шагом, имеют стандартный развод (влево – вправо - прямой) и традиционную для деревообработки форму профиля типа Hook («Крюк») с углом заточки передней кромки 10°.
- Эти полотна позволяют распиливать древесину любых пород, включая твердые, пластмассы и даже цветные металлы, сочетая производительность с высокой чистотой реза.
- Длина 1712 мм
- Ширина 10 мм
- Толщина 0,9 мм
- Постоянный шаг зубьев 6 TPI
- Используется для станка JWBS-10