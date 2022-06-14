Пильное полотно Jet М42 (13x0,65x1440 мм, 18 TPI) PC13.1440.18

Преимущества

Биметаллическое полотно М42 и зубья из быстрорежущей стали обеспечивают высокую производительность и качественный рез

Длина 1440 мм

Ширина 13 мм

Толщина 0,65 мм

Постоянный шаг зубьев 18 TPI

Пильное полотно по металлу Jet М42 PC13.1440.18 для ленточнопильных станков Jet J-349V. Представляет собой замкнутую, цельную ленту из металла, которая крепится на валы в специальные пазы. Необходимо соблюдать предусмотренные правила безопасности, чтобы избежать травм. Полотно изготовлено из быстрорежущей стали М42 и предназначено для резки основных марок стали, нержавеющих, жаропрочных, а также цветных металлов.