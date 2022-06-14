Пильное полотно Jet М42 (13x0,65x1440 мм, 18 TPI) PC13.1440.18
Арт. Х1240338
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Швейцария
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Назначение
|дерево, металл
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Длина, мм
|1440
- Пильное полотно по металлу Jet М42 PC13.1440.18 для ленточнопильных станков Jet J-349V. Представляет собой замкнутую, цельную ленту из металла, которая крепится на валы в специальные пазы. Необходимо соблюдать предусмотренные правила безопасности, чтобы избежать травм. Полотно изготовлено из быстрорежущей стали М42 и предназначено для резки основных марок стали, нержавеющих, жаропрочных, а также цветных металлов.
Преимущества
- Биметаллическое полотно М42 и зубья из быстрорежущей стали обеспечивают высокую производительность и качественный рез
- Длина 1440 мм
- Ширина 13 мм
- Толщина 0,65 мм
- Постоянный шаг зубьев 18 TPI