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Пильное полотно Jet М42 (13x0,65x1440 мм, 18 TPI) PC13.1440.18
5.0
3
1 915 ₽
Пильные полотна для ленточных пил
    Пильное полотно Jet М42 (13x0,65x1440 мм, 18 TPI) PC13.1440.18
    Арт. Х1240338
    5.0
    3
    Пильное полотно Jet М42 (13x0,65x1440 мм, 18 TPI) PC13.1440.18
    Пильное полотно Jet М42 (13x0,65x1440 мм, 18 TPI) PC13.1440.18
    Пильное полотно Jet М42 (13x0,65x1440 мм, 18 TPI) PC13.1440.18
    Пильное полотно Jet М42 (13x0,65x1440 мм, 18 TPI) PC13.1440.18
      Пильное полотно Jet М42 (13x0,65x1440 мм, 18 TPI) PC13.1440.18
      Пильное полотно Jet М42 (13x0,65x1440 мм, 18 TPI) PC13.1440.18
      Пильное полотно Jet М42 (13x0,65x1440 мм, 18 TPI) PC13.1440.18
      Пильное полотно Jet М42 (13x0,65x1440 мм, 18 TPI) PC13.1440.18

      Пильное полотно Jet М42 (13x0,65x1440 мм, 18 TPI) PC13.1440.18

      1 915 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х1240338
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Швейцария
      Назначение
      		дерево, металл
      Длина, мм
      		1440
      Все характеристики
      1 915 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пильное полотно по металлу Jet М42 PC13.1440.18 для ленточнопильных станков Jet J-349V. Представляет собой замкнутую, цельную ленту из металла, которая крепится на валы в специальные пазы. Необходимо соблюдать предусмотренные правила безопасности, чтобы избежать травм. Полотно изготовлено из быстрорежущей стали М42 и предназначено для резки основных марок стали, нержавеющих, жаропрочных, а также цветных металлов.

        Преимущества

        • Биметаллическое полотно М42 и зубья из быстрорежущей стали обеспечивают высокую производительность и качественный рез
        • Длина 1440 мм
        • Ширина 13 мм
        • Толщина 0,65 мм
        • Постоянный шаг зубьев 18 TPI