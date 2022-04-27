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Пильное полотно Jet М42 (13x0,65x1640 мм, шаг 18)
5.0
2
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Пильные полотна для ленточных пил
    Пильное полотно Jet М42 (13x0,65x1640 мм, шаг 18)
    Арт. Х12403807
    5.0
    2
    Пильное полотно Jet М42 (13x0,65x1640 мм, шаг 18)
    Пильное полотно Jet М42 (13x0,65x1640 мм, шаг 18)
    Пильное полотно Jet М42 (13x0,65x1640 мм, шаг 18)
    Пильное полотно Jet М42 (13x0,65x1640 мм, шаг 18)
      Пильное полотно Jet М42 (13x0,65x1640 мм, шаг 18)
      Пильное полотно Jet М42 (13x0,65x1640 мм, шаг 18)
      Пильное полотно Jet М42 (13x0,65x1640 мм, шаг 18)
      Пильное полотно Jet М42 (13x0,65x1640 мм, шаг 18)

      Пильное полотно Jet М42 (13x0,65x1640 мм, шаг 18)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х12403807
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Швейцария
      Назначение
      		дерево, металл
      Длина, мм
      		1640
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пильное полотно по металлу Jet М42 PC13.1640.18 для ленточнопильных станков HVBS-56M/MBS-56CS. Применяется для резки основных марок сталей, нержавеющие, жаропрочные, цветные металлы, лучшие показатели достигаются в алюминии и сплавах, оптимально для промышленных объемов резки заготовок сплошного сечения.

        Преимущества

        • Биметаллическое полотно М42 и зубья из быстрорежущей стали обеспечивают высокую производительность и качественный рез
        • Длина 1640 мм
        • Ширина 13 мм
        • Толщина 0,65 мм
        • Постоянный шаг зубьев 18 TPI