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Пильное полотно Jet М42 (27x0,9x3035 мм, шаг 10/14)
5.0
2
4 340 ₽
Пильные полотна для ленточных пил
    Пильное полотно Jet М42 (27x0,9x3035 мм, шаг 10/14)
    Арт. Х12403483
    5.0
    2
    Пильное полотно Jet М42 (27x0,9x3035 мм, шаг 10/14)
    Пильное полотно Jet М42 (27x0,9x3035 мм, шаг 10/14)
    Пильное полотно Jet М42 (27x0,9x3035 мм, шаг 10/14)
    Пильное полотно Jet М42 (27x0,9x3035 мм, шаг 10/14)
      Пильное полотно Jet М42 (27x0,9x3035 мм, шаг 10/14)
      Пильное полотно Jet М42 (27x0,9x3035 мм, шаг 10/14)
      Пильное полотно Jet М42 (27x0,9x3035 мм, шаг 10/14)
      Пильное полотно Jet М42 (27x0,9x3035 мм, шаг 10/14)

      Пильное полотно Jet М42 (27x0,9x3035 мм, шаг 10/14)

      4 340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х12403483
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Швейцария
      Назначение
      		дерево, металл
      Длина, мм
      		3035
      Все характеристики
      4 340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пильное полотно по металлу Jet М42 PC27.3035.10.14 для ленточнопильных станков HBS-916W. Применяется для резки основных марок сталей, нержавеющие, жаропрочные, цветные металлы, лучшие показатели достигаются в алюминии и сплавах, оптимально для промышленных объемов резки заготовок сплошного сечения.

        Преимущества

        • Биметаллическое полотно М42 и зубья из быстрорежущей стали обеспечивают высокую производительность и качественный рез
        • Длина 3035 мм
        • Ширина 27 мм
        • Толщина 0,9 мм
        • Переменныйшаг зубьев 10/14 TPI