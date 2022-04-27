Пильное полотно Jet М42 (27x0,9x3035 мм, шаг 10/14)

Преимущества

Биметаллическое полотно М42 и зубья из быстрорежущей стали обеспечивают высокую производительность и качественный рез

Длина 3035 мм

Ширина 27 мм

Толщина 0,9 мм

Переменныйшаг зубьев 10/14 TPI

Пильное полотно по металлу Jet М42 PC27.3035.10.14 для ленточнопильных станков HBS-916W. Применяется для резки основных марок сталей, нержавеющие, жаропрочные, цветные металлы, лучшие показатели достигаются в алюминии и сплавах, оптимально для промышленных объемов резки заготовок сплошного сечения.