Пильное полотно Jet М42 (27x0,9x3035 мм, шаг 10/14)
Арт. Х12403483
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Швейцария
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Назначение
|дерево, металл
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Длина, мм
|3035
- Пильное полотно по металлу Jet М42 PC27.3035.10.14 для ленточнопильных станков HBS-916W. Применяется для резки основных марок сталей, нержавеющие, жаропрочные, цветные металлы, лучшие показатели достигаются в алюминии и сплавах, оптимально для промышленных объемов резки заготовок сплошного сечения.
Преимущества
- Биметаллическое полотно М42 и зубья из быстрорежущей стали обеспечивают высокую производительность и качественный рез
- Длина 3035 мм
- Ширина 27 мм
- Толщина 0,9 мм
- Переменныйшаг зубьев 10/14 TPI