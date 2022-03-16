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Пильное полотно Nordex Flexible (6x0,63x3125x6РС)
5.0
1
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Пильные полотна для ленточных пил
    Пильное полотно Nordex Flexible (6x0,63x3125x6РС)
    Арт. X1019926
    5.0
    1
    Пильное полотно Nordex Flexible (6x0,63x3125x6РС)

      Пильное полотно Nordex Flexible (6x0,63x3125x6РС)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1019926
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Nordex
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Россия
      Назначение
      		дерево, металл, пластик
      Длина, мм
      		3125
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ленточные пилы NORDEX FLEXIBLE 6x0,63x3125x6РС предназначена для резки древесины, алюминия, латуни, бронзы, чугуна, меди, цинка, свинца, стекловолокна, пластика, и других материалов. Область применения - резка нелегированных низкоуглеродистых сталей на небольших легких станках, а также станках вертикального типа с шириной полотна до 31 мм. Изготавливается в соответствии стандартам ISO-9001 и ISO-14001.

        Преимущества

        • Гибкое ленточнопильное полотно, произведенное из цельной полосы легированной хромом углеродистой стали и твердостью зуба около 65 HRc
        • Надежность
        • Высокая точность резки и гибкость
        • Низкая стоимость полотна