Пильное полотно Nordex Flexible (6x0,63x3125x6РС)

Преимущества

Гибкое ленточнопильное полотно, произведенное из цельной полосы легированной хромом углеродистой стали и твердостью зуба около 65 HRc

Надежность

Высокая точность резки и гибкость

Низкая стоимость полотна

Ленточные пилы NORDEX FLEXIBLE 6x0,63x3125x6РС предназначена для резки древесины, алюминия, латуни, бронзы, чугуна, меди, цинка, свинца, стекловолокна, пластика, и других материалов. Область применения - резка нелегированных низкоуглеродистых сталей на небольших легких станках, а также станках вертикального типа с шириной полотна до 31 мм. Изготавливается в соответствии стандартам ISO-9001 и ISO-14001.