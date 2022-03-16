Пильное полотно Nordex Flexible (6x0,63x3125x6РС)
Арт. X1019926
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Россия
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Назначение
|дерево, металл, пластик
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Длина, мм
|3125
- Ленточные пилы NORDEX FLEXIBLE 6x0,63x3125x6РС предназначена для резки древесины, алюминия, латуни, бронзы, чугуна, меди, цинка, свинца, стекловолокна, пластика, и других материалов. Область применения - резка нелегированных низкоуглеродистых сталей на небольших легких станках, а также станках вертикального типа с шириной полотна до 31 мм. Изготавливается в соответствии стандартам ISO-9001 и ISO-14001.
Преимущества
- Гибкое ленточнопильное полотно, произведенное из цельной полосы легированной хромом углеродистой стали и твердостью зуба около 65 HRc
- Надежность
- Высокая точность резки и гибкость
- Низкая стоимость полотна