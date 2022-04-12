Пильное полотно М42 (20x0,9x2240 мм, шаг 5/8)
Арт. Х12403859
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Назначение
|дерево, металл
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Длина, мм
|2240
- Ленточное полотно M42 20x0,9x2240 мм предназначено для резки профильных заготовок и заготовок сплошного сечения. Применяется для обработки следующих групп материалов: углеродистые конструкционные стали; автоматные стали; конструкционные низколегированные стали; чугуны; алюминиевые сплавы; медь и медные сплавы; латунь; бронзы оловянные.
Преимущества
- Материал режущих кромок зубьев М42 – быстрорежущая сталь высокого качества с повышенным сопротивлением к износу
- Высокая твердость режущих кромок зубьев 67-68 HRC позволяет обрабатывать материалы с пределом прочности до 1400 Н/мм2
- Полотно имеет переменный шаг зубьев 5/8
- Длина реза - 35-80 мм
- Используется с ленточнопильными станками JET