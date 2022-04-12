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Пильное полотно М42 (27x0,9x3200 мм, шаг 3/4)
5.0
2
Найти аналог
Пильные полотна для ленточных пил
    Пильное полотно М42 (27x0,9x3200 мм, шаг 3/4)
    Арт. Х12403495
    5.0
    2
    Пильное полотно М42 (27x0,9x3200 мм, шаг 3/4)

      Пильное полотно М42 (27x0,9x3200 мм, шаг 3/4)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х12403495
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Швейцария
      Назначение
      		дерево, металл
      Длина, мм
      		3200
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ленточное полотно M42 27x0,9x3200 мм предназначено для резки профильных заготовок и заготовок сплошного сечения. Применяется для обработки следующих групп материалов: углеродистые конструкционные стали; автоматные стали; конструкционные низколегированные стали; чугуны; алюминиевые сплавы; медь и медные сплавы; латунь; бронзы оловянные.

        Преимущества

        • Материал режущих кромок зубьев М42 – быстрорежущая сталь высокого качества с повышенным сопротивлением к износу
        • Высокая твердость режущих кромок зубьев 67-68 HRC позволяет обрабатывать материалы с пределом прочности до 1400 Н/мм2
        • Полотно имеет переменный шаг зубьев 3/4 дюйма
        • Длина реза - 80-150 мм
        • Используется с ленточнопильными станками JET