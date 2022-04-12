Пильное полотно Jet М42 (27x0,9x3300 мм, шаг 4/6)

Преимущества

Биметаллическое полотно М42 и зубья из быстрорежущей стали обеспечивают высокую производительность и качественный рез

Длина 3300 мм

Ширина 27 мм

Толщина 0,9 мм

Переменный шаг зубьев 4/6 TPI

Пильное полотно по металлу Jet М42 PC27.3300.4.6 для ленточнопильных станков MBS-1014W/HBS-1018W. Представляет собой замкнутую, цельную ленту из металла, которая крепится на валы в специальные пазы. Биметаллическое полотно из быстрорежущей стали М42 применяется для резки основных марок сталей, нержавеющих, жаропрочных и цветных металлов, лучшие показатели достигаются в алюминии и сплавах.