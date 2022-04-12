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Пильное полотно М42 (20x0,9x2360 мм, шаг 4/6")
5.0
2
3 940 ₽
Пильные полотна для ленточных пил
    Пильное полотно М42 (20x0,9x2360 мм, шаг 4/6")
    Арт. X131715161
    5.0
    2
    Пильное полотно М42 (20x0,9x2360 мм, шаг 4/6")

      Пильное полотно М42 (20x0,9x2360 мм, шаг 4/6")

      3 940 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X131715161
      5.0
      2

      Характеристики

      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Назначение
      		металл
      Длина, мм
      		2360
      Ширина полотна, мм
      		20
      Все характеристики
      3 940 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ленточное полотно M42 20x0,9x2360 мм предназначено для резки профильных заготовок и заготовок сплошного сечения. Применяется для обработки следующих групп материалов: углеродистые конструкционные стали; автоматные стали; конструкционные низколегированные стали; чугуны; алюминиевые сплавы; медь и медные сплавы; латунь; бронзы оловянные.

        Преимущества

        • Материал режущих кромок зубьев М42 – быстрорежущая сталь высокого качества с повышенным сопротивлением к износу
        • Высокая твердость режущих кромок зубьев 67-68 HRC позволяет обрабатывать материалы с пределом прочности до 1400 Н/мм2
        • Полотно имеет переменный шаг зубьев 4/6
        • Имеет зуб крючок
        • Длина реза - 50-100 мм