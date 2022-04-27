Полотно пильное Metabo BAS317/316 (0909029252)

Преимущества

Углеродистая сталь с вершинами зубьев, прошедшими индукционную закалку

Очень рентабельны благодаря большому сроку службы

Криволинейный рез по дереву, полимеру

Подходит для BAS 315 / 316, BAS 316 G, BAS 317 Precision

Пильное полотно 0909029252 Metabo подходит для ленточнопильных станков BAS 315, BAS 316, BAS 316 G, BAS 317 Precision Metabo. Полотно применяется при пилении таких материалов как дерево и пластмасса. Материал полотна углеродистая сталь, а зубья подвергнуты индукционной закалке, благодаря этому такое полотно имеет большой срок службы. Разведенные зубья полотна 4 мм обеспечивают чистый криволинейный рез.