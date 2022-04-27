Полотно пильное Metabo BAS317/316 (0909029252)
Арт. X13171528
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Назначение
|дерево, пластик
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Длина, мм
|2240
- Пильное полотно 0909029252 Metabo подходит для ленточнопильных станков BAS 315, BAS 316, BAS 316 G, BAS 317 Precision Metabo. Полотно применяется при пилении таких материалов как дерево и пластмасса. Материал полотна углеродистая сталь, а зубья подвергнуты индукционной закалке, благодаря этому такое полотно имеет большой срок службы. Разведенные зубья полотна 4 мм обеспечивают чистый криволинейный рез.
Преимущества
- Углеродистая сталь с вершинами зубьев, прошедшими индукционную закалку
- Очень рентабельны благодаря большому сроку службы
- Криволинейный рез по дереву, полимеру
- Подходит для BAS 315 / 316, BAS 316 G, BAS 317 Precision