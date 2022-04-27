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Полотно пильное Metabo BAS317/316 (0909029252)
5.0
2
Найти аналог
Пильные полотна для ленточных пил
    Полотно пильное Metabo BAS317/316 (0909029252)
    Арт. X13171528
    5.0
    2
    Полотно пильное Metabo BAS317/316 (0909029252)
    Полотно пильное Metabo BAS317/316 (0909029252)
    Полотно пильное Metabo BAS317/316 (0909029252)
    Полотно пильное Metabo BAS317/316 (0909029252)
      Полотно пильное Metabo BAS317/316 (0909029252)
      Полотно пильное Metabo BAS317/316 (0909029252)
      Полотно пильное Metabo BAS317/316 (0909029252)
      Полотно пильное Metabo BAS317/316 (0909029252)

      Полотно пильное Metabo BAS317/316 (0909029252)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13171528
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Назначение
      		дерево, пластик
      Длина, мм
      		2240
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пильное полотно 0909029252 Metabo подходит для ленточнопильных станков BAS 315, BAS 316, BAS 316 G, BAS 317 Precision Metabo. Полотно применяется при пилении таких материалов как дерево и пластмасса. Материал полотна углеродистая сталь, а зубья подвергнуты индукционной закалке, благодаря этому такое полотно имеет большой срок службы. Разведенные зубья полотна 4 мм обеспечивают чистый криволинейный рез.

        Преимущества

        • Углеродистая сталь с вершинами зубьев, прошедшими индукционную закалку
        • Очень рентабельны благодаря большому сроку службы
        • Криволинейный рез по дереву, полимеру
        • Подходит для BAS 315 / 316, BAS 316 G, BAS 317 Precision