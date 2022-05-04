Полотно по металлу Kraftool 15942-24-S2 300мм 2шт. 24TPI

Преимущества

Отличительной особенностью является волнообразная разводка полотна и каждого зуба в отдельности, что обеспечивает максимально эффективный распил твердосплавных материалов, и при этом высокое качество реза

Еще одно достоинство оснастки — это ее плавный ход при обработке заготовок

Все это заметно сокращает время и силы, затраченные на обработку материала

Полотно по металлу "KRAFT-FLEX" KRAFTOOL 15942-24-S2 применяется для обработки заготовок из твердосплавных материалов.