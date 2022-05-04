Полотно по металлу Kraftool 15942-24-S2 300мм 2шт. 24TPI
Арт. Х1305563
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Назначение по материалу
|металл
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Количество в наборе, шт
|2
- Полотно по металлу "KRAFT-FLEX" KRAFTOOL 15942-24-S2 применяется для обработки заготовок из твердосплавных материалов.
Преимущества
- Отличительной особенностью является волнообразная разводка полотна и каждого зуба в отдельности, что обеспечивает максимально эффективный распил твердосплавных материалов, и при этом высокое качество реза
- Еще одно достоинство оснастки — это ее плавный ход при обработке заготовок
- Все это заметно сокращает время и силы, затраченные на обработку материала