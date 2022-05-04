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Полотно по металлу Kraftool 15942-24-S2 300мм 2шт. 24TPI
5.0
2
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Полотна для ручных ножовок
    Полотно по металлу Kraftool 15942-24-S2 300мм 2шт. 24TPI
    Арт. Х1305563
    5.0
    2
    Полотно по металлу Kraftool 15942-24-S2 300мм 2шт. 24TPI

      Полотно по металлу Kraftool 15942-24-S2 300мм 2шт. 24TPI

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1305563
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Kraftool
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Назначение по материалу
      		металл
      Количество в наборе, шт
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Полотно по металлу "KRAFT-FLEX" KRAFTOOL 15942-24-S2 применяется для обработки заготовок из твердосплавных материалов.

        Преимущества

        • Отличительной особенностью является волнообразная разводка полотна и каждого зуба в отдельности, что обеспечивает максимально эффективный распил твердосплавных материалов, и при этом высокое качество реза
        • Еще одно достоинство оснастки — это ее плавный ход при обработке заготовок
        • Все это заметно сокращает время и силы, затраченные на обработку материала