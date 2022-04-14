Погружное пильное полотно Bosch AIZ 32 AT RB 2.608.662.018
Арт. X13171589
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|Германия
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Тип комплектующего
|насадка для МФИ
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Количество предметов, шт
|1
- Погружное пильное полотно Metal, MetalMax, с твердосплавными зубьями, обрезка гвоздей из незакаленной стали и шурупов, резка нержавеющей стали (Inox), например, облицовочных профилей на кухне, пропилы в сильно абразивных материалах (например, стекловолокно). Твердосплавные зубья обеспечивают максимальную износостойкость при резке абразивных и твердых материалов. Быстрозажимная система крепления Starlock для быстрого снятия и замены полотна всего за 3 секунды, не касаясь полотна.