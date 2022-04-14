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Погружное пильное полотно Bosch AIZ 32 AT RB 2.608.662.018
5.0
2
Найти аналог
Насадки для МФИ
    Погружное пильное полотно Bosch AIZ 32 AT RB 2.608.662.018
    Арт. X13171589
    5.0
    2
    Погружное пильное полотно Bosch AIZ 32 AT RB 2.608.662.018
    Погружное пильное полотно Bosch AIZ 32 AT RB 2.608.662.018
    Погружное пильное полотно Bosch AIZ 32 AT RB 2.608.662.018
      Погружное пильное полотно Bosch AIZ 32 AT RB 2.608.662.018
      Погружное пильное полотно Bosch AIZ 32 AT RB 2.608.662.018
      Погружное пильное полотно Bosch AIZ 32 AT RB 2.608.662.018

      Погружное пильное полотно Bosch AIZ 32 AT RB 2.608.662.018

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13171589
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Тип комплектующего
      		насадка для МФИ
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Погружное пильное полотно Metal, MetalMax, с твердосплавными зубьями, обрезка гвоздей из незакаленной стали и шурупов, резка нержавеющей стали (Inox), например, облицовочных профилей на кухне, пропилы в сильно абразивных материалах (например, стекловолокно). Твердосплавные зубья обеспечивают максимальную износостойкость при резке абразивных и твердых материалов. Быстрозажимная система крепления Starlock для быстрого снятия и замены полотна всего за 3 секунды, не касаясь полотна.