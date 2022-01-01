Полуавтомат BIMAX 152
Арт. 709105
Характеристики
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Производитель
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Холостой прогон проволоки
|Нет
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Сварка алюминия
|Нет
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Розетка 36 В
|Нет
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Режим импульсной сварки
|Нет
- Сварочный полуавтомат Telwin BIMAX 152 TURBO 821011 используется для сварки самозащищенной флюсовой проволокой. Также устройство работает методом MIG-MAG в среде инертных или активных газов. Аппарат имеет встроенную горелку и богатую комплектацию.Устройство имеет небольшие размеры и вес, поэтому его удобно перемещать до места проведения работ.
Преимущества
- Удобство перемещения. На корпусе предусмотрена транспортировочная рукоять для удобства перемещения Telwin BIMAX 152 TURBO 821011 по рабочей площадке
- Возможна сварка в среде защитных газов: MIG (инертных) или MAG (активных)
- Встроенная горелка
- Полуавтомат реализуется с щитком, щеткой для удаления шлака, тестовой катушкой под проволоку 0,9 мм и др.
- Удобство перемещения