Полуавтомат BIMAX 152

Преимущества

Удобство перемещения. На корпусе предусмотрена транспортировочная рукоять для удобства перемещения Telwin BIMAX 152 TURBO 821011 по рабочей площадке

Возможна сварка в среде защитных газов: MIG (инертных) или MAG (активных)

Встроенная горелка

Полуавтомат реализуется с щитком, щеткой для удаления шлака, тестовой катушкой под проволоку 0,9 мм и др.

Удобство перемещения

Сварочный полуавтомат Telwin BIMAX 152 TURBO 821011 используется для сварки самозащищенной флюсовой проволокой. Также устройство работает методом MIG-MAG в среде инертных или активных газов. Аппарат имеет встроенную горелку и богатую комплектацию.Устройство имеет небольшие размеры и вес, поэтому его удобно перемещать до места проведения работ.