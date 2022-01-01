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Полуавтомат BIMAX 152
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Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Полуавтомат BIMAX 152
    Арт. 709105

      Полуавтомат BIMAX 152

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 709105

      Характеристики

      Производитель
      		Telwin
      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Нет
      Розетка 36 В
      		Нет
      Режим импульсной сварки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сварочный полуавтомат Telwin BIMAX 152 TURBO 821011 используется для сварки самозащищенной флюсовой проволокой. Также устройство работает методом MIG-MAG в среде инертных или активных газов. Аппарат имеет встроенную горелку и богатую комплектацию.Устройство имеет небольшие размеры и вес, поэтому его удобно перемещать до места проведения работ.

        Преимущества

        • Удобство перемещения. На корпусе предусмотрена транспортировочная рукоять для удобства перемещения Telwin BIMAX 152 TURBO 821011 по рабочей площадке
        • Возможна сварка в среде защитных газов: MIG (инертных) или MAG (активных)
        • Встроенная горелка
        • Полуавтомат реализуется с щитком, щеткой для удаления шлака, тестовой катушкой под проволоку 0,9 мм и др.
        • Удобство перемещения