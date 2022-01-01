Полуавтомат "Корсар" 200А инверторный
Арт. X131101223
Характеристики
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Холостой прогон проволоки
|Нет
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Сварка алюминия
|Нет
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Розетка 36 В
|Нет
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Режим импульсной сварки
|Нет
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Наличие сетевой вилки
|Нет
- Аппарат Корсар ПДГ-200 предназначен для сварки в среде защитного газа (Ar/CO2), деталей из чёрных металлов c помощью электродной проволоки (D = 0,8-1,2 мм), током до 200 А. Используется в мастерских автосервиса, на небольших предприятиях и в быту для качественной сварки деталей толщиной 0,5 - 5,0 мм.
Преимущества
- Небольшие размеры и масса
- Простота эксплуатации