Полуавтомат "Корсар" 200А инверторный

Преимущества

Небольшие размеры и масса

Простота эксплуатации

Аппарат Корсар ПДГ-200 предназначен для сварки в среде защитного газа (Ar/CO2), деталей из чёрных металлов c помощью электродной проволоки (D = 0,8-1,2 мм), током до 200 А. Используется в мастерских автосервиса, на небольших предприятиях и в быту для качественной сварки деталей толщиной 0,5 - 5,0 мм.