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Полуавтомат "Корсар" 200А инверторный
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Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Полуавтомат "Корсар" 200А инверторный
    Арт. X131101223

      Полуавтомат "Корсар" 200А инверторный

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131101223

      Характеристики

      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Нет
      Розетка 36 В
      		Нет
      Режим импульсной сварки
      		Нет
      Наличие сетевой вилки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аппарат Корсар ПДГ-200 предназначен для сварки в среде защитного газа (Ar/CO2), деталей из чёрных металлов c помощью электродной проволоки (D = 0,8-1,2 мм), током до 200 А. Используется в мастерских автосервиса, на небольших предприятиях и в быту для качественной сварки деталей толщиной 0,5 - 5,0 мм.

        Преимущества

        • Небольшие размеры и масса
        • Простота эксплуатации