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Полуавтомат инверторный "Мастер 165" 220В 20-160А
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Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Полуавтомат инверторный "Мастер 165" 220В 20-160А
    Арт. X131101165
    Полуавтомат инверторный "Мастер 165" 220В 20-160А

      Полуавтомат инверторный "Мастер 165" 220В 20-160А

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131101165

      Характеристики

      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Нет
      Розетка 36 В
      		Нет
      Режим импульсной сварки
      		Нет
      Наличие сетевой вилки
      		Нет
      Все характеристики

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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Инверторный сварочный полуавтомат Мастер-165 предназначен для полуавтоматической дуговой сварки на постоянном токе в среде защитного газа (MIG/MAG) малоуглеродистых и низколегированных сталей сварочной электродной проволокой, а также для сварки самозащитной порошковой проволокой (без газа).

        Преимущества:

        • Тщательно продуманная схемотехника;
        • Минимум регулировок и максимальный комфорт при работе;
        • Безусловно экономичное расходование сварочных материалов и потребляемой электроэнергии.