Полуавтомат инверторный "Мастер 165" 220В 20-160А
Арт. X131101165
Характеристики
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Холостой прогон проволоки
|Нет
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Сварка алюминия
|Нет
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Розетка 36 В
|Нет
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Режим импульсной сварки
|Нет
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Наличие сетевой вилки
|Нет
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Описание:Инверторный сварочный полуавтомат Мастер-165 предназначен для полуавтоматической дуговой сварки на постоянном токе в среде защитного газа (MIG/MAG) малоуглеродистых и низколегированных сталей сварочной электродной проволокой, а также для сварки самозащитной порошковой проволокой (без газа).
Преимущества:
- Тщательно продуманная схемотехника;
- Минимум регулировок и максимальный комфорт при работе;
- Безусловно экономичное расходование сварочных материалов и потребляемой электроэнергии.