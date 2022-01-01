Полуавтомат инверторный "Мастер 165" 220В 20-160А

Описание:

Преимущества:

Тщательно продуманная схемотехника;

Минимум регулировок и максимальный комфорт при работе;

Безусловно экономичное расходование сварочных материалов и потребляемой электроэнергии.

Инверторный сварочный полуавтомат Мастер-165 предназначен для полуавтоматической дуговой сварки на постоянном токе в среде защитного газа (MIG/MAG) малоуглеродистых и низколегированных сталей сварочной электродной проволокой, а также для сварки самозащитной порошковой проволокой (без газа).