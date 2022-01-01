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Полуавтомат МИДИКОМ-190
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Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Полуавтомат МИДИКОМ-190
    Арт. 70985

      Полуавтомат МИДИКОМ-190

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 70985

      Характеристики

      Производитель
      		Мидиком
      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Нет
      Розетка 36 В
      		Нет
      Режим импульсной сварки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Полуавтомат "Мидиком-160" предназначен для ручной дуговой сварки на постоянном токе плавящимся электродом в среде углекислого газа малоуглеродистых, легированных, а также нержавеющих сталей суммарной толщиной до 4 мм. Может использоваться для выполнения разнообразных сварочно-монтажных работ при авторемонте, строительстве и т. д.