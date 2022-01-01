Полуавтомат МИДИКОМ-190
Арт. 70985
Характеристики
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Производитель
|Мидиком
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Холостой прогон проволоки
|Нет
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Сварка алюминия
|Нет
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Розетка 36 В
|Нет
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Режим импульсной сварки
|Нет
- Полуавтомат "Мидиком-160" предназначен для ручной дуговой сварки на постоянном токе плавящимся электродом в среде углекислого газа малоуглеродистых, легированных, а также нержавеющих сталей суммарной толщиной до 4 мм. Может использоваться для выполнения разнообразных сварочно-монтажных работ при авторемонте, строительстве и т. д.