Полуавтомат МИДИКОМ-190

Полуавтомат "Мидиком-160" предназначен для ручной дуговой сварки на постоянном токе плавящимся электродом в среде углекислого газа малоуглеродистых, легированных, а также нержавеющих сталей суммарной толщиной до 4 мм. Может использоваться для выполнения разнообразных сварочно-монтажных работ при авторемонте, строительстве и т. д.