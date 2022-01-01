Полуавтомат ПДГ-253Е "Мастер"(40-250А 3*380В,вен.термозащита)без горелк пр.0.6-1.2мм+порошок

Преимущества

Сварочный полуавтомат выпускается на рабочее напряжение 3×380 вольт, с защиты от перегрева, реактивной обмоткой стабилизации дуги, широтно-импульсной регулировкой скорости подачи проволоки

Сварочный полуавтомат для подключения горелки оборудован евроразьемом, что позволяет легко подключать и менять горелки разных типов и заводов производителей

Полуавтомат предназначен для работы в закрытых помещениях и открытых площадках при отсутствии атмосферных осадков прямого солнечного излучения, песка и пыли с соблюдением следующих условий: температура окружающей среды от — 30 до + 40 градусов С; относительная влажность не более 80 % при + 20 градусах С; среда, окружающая полуавтомат, не взрывоопасна, не содержит токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров, разрушающих металлы и изоляцию

Сетевой кабель без вилки, длина кабеля - 3 м

Длина кабеля массы - 2 м

Типоразмер разъема для подключения кабеля массы – СКРП-35 (KDZ50)

Сварочный полуавтомат ПДГ-253 «MASTER», предназначен для дуговой сварки стальных конструкций различного назначения толщиной от 0,5 до 8 мм плавящимсяэлектродом сплошной стальной проволокой диаметром 0.6-1.2 мм. В среде углекислого газа.