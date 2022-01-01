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Полуавтомат ПДГ-253Е "Мастер"(40-250А 3*380В,вен.термозащита)без горелк пр.0.6-1.2мм+порошок
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Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Полуавтомат ПДГ-253Е "Мастер"(40-250А 3*380В,вен.термозащита)без горелк пр.0.6-1.2мм+порошок
    Арт. 709656
    Полуавтомат ПДГ-253Е "Мастер"(40-250А 3*380В,вен.термозащита)без горелк пр.0.6-1.2мм+порошок

      Полуавтомат ПДГ-253Е "Мастер"(40-250А 3*380В,вен.термозащита)без горелк пр.0.6-1.2мм+порошок

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 709656

      Характеристики

      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Нет
      Розетка 36 В
      		Нет
      Режим импульсной сварки
      		Нет
      Наличие сетевой вилки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сварочный полуавтомат ПДГ-253 «MASTER», предназначен для дуговой сварки стальных конструкций различного назначения толщиной от 0,5 до 8 мм плавящимся
        электродом сплошной стальной проволокой диаметром 0.6-1.2 мм. В среде углекислого газа.

        Преимущества

        • Сварочный полуавтомат выпускается на рабочее напряжение 3×380 вольт, с защиты от перегрева, реактивной обмоткой стабилизации дуги, широтно-импульсной регулировкой скорости подачи проволоки
        • Сварочный полуавтомат для подключения горелки оборудован евроразьемом, что позволяет легко подключать и менять горелки разных типов и заводов производителей
        • Полуавтомат предназначен для работы в закрытых помещениях и открытых площадках при отсутствии атмосферных осадков прямого солнечного излучения, песка и пыли с соблюдением следующих условий: температура окружающей среды от — 30 до + 40 градусов С; относительная влажность не более 80 % при + 20 градусах С; среда, окружающая полуавтомат, не взрывоопасна, не содержит токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров, разрушающих металлы и изоляцию
        • Сетевой кабель без вилки, длина кабеля - 3 м
        • Длина кабеля массы - 2 м
        • Типоразмер разъема для подключения кабеля массы – СКРП-35 (KDZ50)