Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Полуавтомат инверторный РИКОН MIG 250 50-250А, 380В
Найти аналог
Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Полуавтомат инверторный РИКОН MIG 250 50-250А, 380В
    Арт. X131101182
    Полуавтомат инверторный РИКОН MIG 250 50-250А, 380В
    Полуавтомат инверторный РИКОН MIG 250 50-250А, 380В
      Полуавтомат инверторный РИКОН MIG 250 50-250А, 380В
      Полуавтомат инверторный РИКОН MIG 250 50-250А, 380В

      Полуавтомат инверторный РИКОН MIG 250 50-250А, 380В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131101182

      Характеристики

      Производитель
      		РИКОН
      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Нет
      Розетка 36 В
      		Нет
      Режим импульсной сварки
      		Нет
      Все характеристики

      Похожие товары с Степень защиты

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Рикон MIG-250 + MMA - инверторный сварочный аппарат, предназначенный для полуавтоматической сварки в среде защитного газа (MIG / MAG), с возможностью ручной дуговой сварки покрытыми электродами (ММА), а также полуавтоматической сварки порошковой проволокой (FCAW).

        Преимущества:

        • Аппарат построен на базе IGBT транзисторов нового поколения по современной инверторной схеме. 
        • Аппарат имеет дополнительные функции, такие как горячий старт, прогон проволоки, дожигание сварочной проволоки и другие, позволяющие более комфортно, качественно и безопасно работать на нем.
        • Легкий и компактный сварочный полуавтомат .

        Комплектация:

        • Горелка (3 м);
        • Обратный кабель с клеммой заземления (3 м);
        • Инструкция по эксплуатации;
        • Упаковочная тара.