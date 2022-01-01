Полуавтомат инверторный РИКОН MIG 250 50-250А, 380В
Арт. X131101182
Характеристики
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Производитель
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Холостой прогон проволоки
|Нет
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Сварка алюминия
|Нет
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Розетка 36 В
|Нет
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Режим импульсной сварки
|Нет
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Описание:Рикон MIG-250 + MMA - инверторный сварочный аппарат, предназначенный для полуавтоматической сварки в среде защитного газа (MIG / MAG), с возможностью ручной дуговой сварки покрытыми электродами (ММА), а также полуавтоматической сварки порошковой проволокой (FCAW).
Преимущества:
- Аппарат построен на базе IGBT транзисторов нового поколения по современной инверторной схеме.
- Аппарат имеет дополнительные функции, такие как горячий старт, прогон проволоки, дожигание сварочной проволоки и другие, позволяющие более комфортно, качественно и безопасно работать на нем.
- Легкий и компактный сварочный полуавтомат .
Комплектация:
- Горелка (3 м);
- Обратный кабель с клеммой заземления (3 м);
- Инструкция по эксплуатации;
- Упаковочная тара.