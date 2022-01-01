Полуавтомат инверторный РИКОН MIG 250 50-250А, 380В

Описание:

Преимущества:

Аппарат построен на базе IGBT транзисторов нового поколения по современной инверторной схеме.

Аппарат имеет дополнительные функции, такие как горячий старт, прогон проволоки, дожигание сварочной проволоки и другие, позволяющие более комфортно, качественно и безопасно работать на нем.

Легкий и компактный сварочный полуавтомат .

Комплектация:

Горелка (3 м);

Обратный кабель с клеммой заземления (3 м);

Инструкция по эксплуатации;

Упаковочная тара.

Рикон MIG-250 + MMA - инверторный сварочный аппарат, предназначенный для полуавтоматической сварки в среде защитного газа (MIG / MAG), с возможностью ручной дуговой сварки покрытыми электродами (ММА), а также полуавтоматической сварки порошковой проволокой (FCAW).