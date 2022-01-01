Полуавтомат сварочный BestWeld Master 182
Арт. X131101294
Характеристики
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Производитель
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Холостой прогон проволоки
|Нет
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Сварка алюминия
|Нет
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Розетка 36 В
|Нет
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Режим импульсной сварки
|Нет
- Полуавтомат сварочный BestWeld Master 182 с принудительным охлаждением предназначен для бытового и профессионального использования при сварке в среде защитного газа или самозащитой порошковой проволокой. Обеспечивает сварку постоянным током черных и цветных металлов, а также их сплавов. Предназначен для использования преимущественно в автомастерских и сервисных центрах.
Преимущества
- Простота эксплуатации
- Напряжение 220В +/-15%
- Возможность варить с газом и без газа
- Шестиступенчатая регулировка силы тока
- Плавная регулировка подачи проволоки
- Удобная ручка и колесики для транспортировки
- Защита от перегрева
- Встроенный вентилятор
- Надежный механизм протяжки проволоки
- Металлический штуцер для подключения газа
- Газовый клапан установлен внутри корпуса
- Силовые выключатели