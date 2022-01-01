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Полуавтомат сварочный BestWeld Master 182
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Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Полуавтомат сварочный BestWeld Master 182
    Арт. X131101294

      Полуавтомат сварочный BestWeld Master 182

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131101294

      Характеристики

      Производитель
      		BestWeld
      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Нет
      Розетка 36 В
      		Нет
      Режим импульсной сварки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Полуавтомат сварочный BestWeld Master 182 с принудительным охлаждением предназначен для бытового и профессионального использования при сварке в среде защитного газа или самозащитой порошковой проволокой. Обеспечивает сварку постоянным током черных и цветных металлов, а также их сплавов. Предназначен для использования преимущественно в автомастерских и сервисных центрах.

        Преимущества

        • Простота эксплуатации
        • Напряжение 220В +/-15%
        • Возможность варить с газом и без газа
        • Шестиступенчатая регулировка силы тока
        • Плавная регулировка подачи проволоки
        • Удобная ручка и колесики для транспортировки
        • Защита от перегрева
        • Встроенный вентилятор
        • Надежный механизм протяжки проволоки
        • Металлический штуцер для подключения газа
        • Газовый клапан установлен внутри корпуса
        • Силовые выключатели