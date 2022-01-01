Преимущества

Простота эксплуатации

Напряжение 220В +/-15%

Возможность варить с газом и без газа

Шестиступенчатая регулировка силы тока

Плавная регулировка подачи проволоки

Удобная ручка и колесики для транспортировки

Защита от перегрева

Встроенный вентилятор

Надежный механизм протяжки проволоки

Металлический штуцер для подключения газа

Газовый клапан установлен внутри корпуса

Силовые выключатели

Полуавтомат сварочный BestWeld Master 182 с принудительным охлаждением предназначен для бытового и профессионального использования при сварке в среде защитного газа или самозащитой порошковой проволокой. Обеспечивает сварку постоянным током черных и цветных металлов, а также их сплавов. Предназначен для использования преимущественно в автомастерских и сервисных центрах.