Полуавтомат сварочный BestWeld Master 200
Арт. X131101277
Характеристики
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Производитель
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Холостой прогон проволоки
|Нет
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Сварка алюминия
|Нет
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Розетка 36 В
|Нет
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Режим импульсной сварки
|Нет
- Сварочный полуавтомат BestWeld Master 200A — аппарат MIG/MAG трансформаторного типа с принудительным охлаждением. Обеспечивает сварку тонколистового черного и цветного (кроме алюминия) металла постоянным током проволокой в среде газа или без газа (режимы GAS/NO GAS). Наибольшее распространение получил в индустрии ремонта автомобильной и прочей техники.
Преимущества
- Работает при напряжении питания от 185В
- Имеет функцию регулировки скорости подачи проволоки
- Имеет 6-ступенчатую регулировку силы сварочного тока
- Работает при отрицательной температуре окружающей среды – до минус 10°C
- Сварка проволокой в среде защитного газа (MIG/MAG) или самозащитной (флюсовой) проволокой без газа
- Газовый клапан установлен внутри корпуса, а не на горелке. Штуцер для подключения газа выполнен из металла