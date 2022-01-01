Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Полуавтомат сварочный BestWeld Master 200
Найти аналог
Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Полуавтомат сварочный BestWeld Master 200
    Арт. X131101277

      Полуавтомат сварочный BestWeld Master 200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131101277

      Характеристики

      Производитель
      		BestWeld
      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Нет
      Розетка 36 В
      		Нет
      Режим импульсной сварки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сварочный полуавтомат BestWeld Master 200A — аппарат MIG/MAG трансформаторного типа с принудительным охлаждением. Обеспечивает сварку тонколистового черного и цветного (кроме алюминия) металла постоянным током проволокой в среде газа или без газа (режимы GAS/NO GAS). Наибольшее распространение получил в индустрии ремонта автомобильной и прочей техники.

        Преимущества

        • Работает при напряжении питания от 185В
        • Имеет функцию регулировки скорости подачи проволоки
        • Имеет 6-ступенчатую регулировку силы сварочного тока
        • Работает при отрицательной температуре окружающей среды – до минус 10°C
        • Сварка проволокой в среде защитного газа (MIG/MAG) или самозащитной (флюсовой) проволокой без газа
        • Газовый клапан установлен внутри корпуса, а не на горелке. Штуцер для подключения газа выполнен из металла