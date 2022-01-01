Полуавтомат сварочный BestWeld Master 200

Преимущества

Работает при напряжении питания от 185В

Имеет функцию регулировки скорости подачи проволоки

Имеет 6-ступенчатую регулировку силы сварочного тока

Работает при отрицательной температуре окружающей среды – до минус 10°C

Сварка проволокой в среде защитного газа (MIG/MAG) или самозащитной (флюсовой) проволокой без газа

Газовый клапан установлен внутри корпуса, а не на горелке. Штуцер для подключения газа выполнен из металла

Сварочный полуавтомат BestWeld Master 200A — аппарат MIG/MAG трансформаторного типа с принудительным охлаждением. Обеспечивает сварку тонколистового черного и цветного (кроме алюминия) металла постоянным током проволокой в среде газа или без газа (режимы GAS/NO GAS). Наибольшее распространение получил в индустрии ремонта автомобильной и прочей техники.