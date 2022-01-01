Преимущества

Работоспособность при отклонениях от номинального напряжения питающей сети -20%…+15%

Простое и удобное управление

Ступенчатое регулирование сварочного напряжения

Плавное регулирование скорости подачи проволоки

Индикация тепловой перегрузки

Полуавтомат сварочный ПДГ-230 предназначен для дуговой сварки изделий из малоуглеродистых, низколегированных сталей, плавящимся электродом в активных защитных газах на постоянном токе. Предназначен для работы в закрытых помещениях с естественной вентиляцией и может эксплуатироваться при температуре от –10 до +30°С.