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Полуавтомат сварочный ПДГ-230
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Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Полуавтомат сварочный ПДГ-230
    Арт. X131101186

      Полуавтомат сварочный ПДГ-230

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131101186

      Характеристики

      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Нет
      Розетка 36 В
      		Нет
      Режим импульсной сварки
      		Нет
      Наличие сетевой вилки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Полуавтомат сварочный ПДГ-230 предназначен для дуговой сварки изделий из малоуглеродистых, низколегированных сталей, плавящимся электродом в активных защитных газах на постоянном токе. Предназначен для работы в закрытых помещениях с естественной вентиляцией и может эксплуатироваться при температуре от –10 до +30°С.

        Преимущества

        • Работоспособность при отклонениях от номинального напряжения питающей сети -20%…+15%
        • Простое и удобное управление
        • Ступенчатое регулирование сварочного напряжения
        • Плавное регулирование скорости подачи проволоки
        • Индикация тепловой перегрузки