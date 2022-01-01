Полуавтомат сварочный ПДГ-230
Арт. X131101186
Характеристики
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Холостой прогон проволоки
|Нет
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Сварка алюминия
|Нет
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Розетка 36 В
|Нет
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Режим импульсной сварки
|Нет
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Наличие сетевой вилки
|Нет
- Полуавтомат сварочный ПДГ-230 предназначен для дуговой сварки изделий из малоуглеродистых, низколегированных сталей, плавящимся электродом в активных защитных газах на постоянном токе. Предназначен для работы в закрытых помещениях с естественной вентиляцией и может эксплуатироваться при температуре от –10 до +30°С.
Преимущества
- Работоспособность при отклонениях от номинального напряжения питающей сети -20%…+15%
- Простое и удобное управление
- Ступенчатое регулирование сварочного напряжения
- Плавное регулирование скорости подачи проволоки
- Индикация тепловой перегрузки