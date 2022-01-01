Полуавтомат "Циклон" ПДГ-120
Арт. 709822
Характеристики
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Производитель
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Холостой прогон проволоки
|Нет
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Сварка алюминия
|Нет
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Розетка 36 В
|Нет
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Режим импульсной сварки
|Нет
Описание:Полуавтомат углекислотный сварочный универсальный для однофазной сети питания предназначен для дуговой полуавтоматической сварки стальных конструкций толщиной от 0.5 до 3 мм плавящимся электродом — стальной проволокой диаметром 0.8 мм в среде защитного газа.
Комплектация:
- встроенная горелка 2,5 м,
- кабель массы с зажимом,
- держатель под еврокатушку,
- паспорт/руководство по эксплуатации,
- гофрокороб.