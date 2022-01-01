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Полуавтомат "Циклон" ПДГ-120
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Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Полуавтомат "Циклон" ПДГ-120
    Арт. 709822
    Полуавтомат "Циклон" ПДГ-120

      Полуавтомат "Циклон" ПДГ-120

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 709822

      Характеристики

      Производитель
      		Циклон
      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Нет
      Розетка 36 В
      		Нет
      Режим импульсной сварки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Полуавтомат углекислотный сварочный универсальный для однофазной сети питания предназначен для дуговой полуавтоматической сварки стальных конструкций толщиной от 0.5 до 3 мм плавящимся электродом — стальной проволокой диаметром 0.8 мм в среде защитного газа.

        Комплектация:

        • встроенная горелка 2,5 м, 
        • кабель массы с зажимом, 
        • держатель под еврокатушку, 
        • паспорт/руководство по эксплуатации, 
        • гофрокороб.