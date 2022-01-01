Полуавтомат "Циклон" ПДГ-120

Описание:

Комплектация:

встроенная горелка 2,5 м,

кабель массы с зажимом,

держатель под еврокатушку,

паспорт/руководство по эксплуатации,

гофрокороб.

Полуавтомат углекислотный сварочный универсальный для однофазной сети питания предназначен для дуговой полуавтоматической сварки стальных конструкций толщиной от 0.5 до 3 мм плавящимся электродом — стальной проволокой диаметром 0.8 мм в среде защитного газа.