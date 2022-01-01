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Полуручка верхняя Энкор Корвет К-8М 134510
Найти аналог
Ручки и рукоятки
    Полуручка верхняя Энкор Корвет К-8М 134510
    Арт. X3875670844

      Полуручка верхняя Энкор Корвет К-8М 134510

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3875670844

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Полуручка Корвет верхняя К-8М 134510 представляет собой запчасть, применяемая в целях монтажа на замену сломанным комплектующим. Запасные части от компании Корвет выгодно выделяются на фоне конкурентов долгим сроком эксплуатации, надежностью и износостойкостью. После их установки у вас не будет поводов переживать за производительность и работоспособность. Ручки и рукоятки от марки Корвет отличаются высоким качеством. 

        Преимущества

        • Надежность
        • Изготовлен из высокотехнологичного материала