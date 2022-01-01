Полуручка верхняя Энкор Корвет К-8М 134510

Преимущества

Надежность

Изготовлен из высокотехнологичного материала

Полуручка Корвет верхняя К-8М 134510 представляет собой запчасть, применяемая в целях монтажа на замену сломанным комплектующим. Запасные части от компании Корвет выгодно выделяются на фоне конкурентов долгим сроком эксплуатации, надежностью и износостойкостью. После их установки у вас не будет поводов переживать за производительность и работоспособность. Ручки и рукоятки от марки Корвет отличаются высоким качеством.