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Помпа Sauermann Si-82 (SI8200)
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Для кондиционеров
    Помпа Sauermann Si-82 (SI8200)
    Арт. X69911336526
    Помпа Sauermann Si-82 (SI8200)

      Помпа Sauermann Si-82 (SI8200)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X69911336526

      Характеристики

      Тип комплектующего
      		помпа
      Вес, кг
      		2.4
      Объем, л
      		2
      Напряжение сети, В
      		220
      Макс. мощность, Вт
      		0
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Дренажный насос Sauermann SI 82 предназначен для использования с целью удаления конденсата в промышленных масштабах с установками, вырабатывающими его в больших количествах: газовые котлы, холодильные камеры и витрины, кондиционеры и осушители воздуха.

        Преимущества:

        • Помпа укомплектована вместительным резервуаром для сбора конденсата с емкостью 2 литра. 
        • Монтаж насоса SI 82 достаточно легко и удобно осуществить, даже не обладая дополнительными, специализированными умениями и навыками.
        • Главное требование при монтаже – обеспечить поступление конденсата в накопительный резервуар насоса самотеком.
        • Отверстие для подачи конденсата в реверсивный резервуар может располагаться как с левой, так и с правой стороны.