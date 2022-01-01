Помпа Sauermann Si-82 (SI8200)
Арт. X69911336526
Характеристики
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Тип комплектующего
|помпа
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Вес, кг
|2.4
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Объем, л
|2
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Напряжение сети, В
|220
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Макс. мощность, Вт
|0
Описание:Дренажный насос Sauermann SI 82 предназначен для использования с целью удаления конденсата в промышленных масштабах с установками, вырабатывающими его в больших количествах: газовые котлы, холодильные камеры и витрины, кондиционеры и осушители воздуха.
Преимущества:
- Помпа укомплектована вместительным резервуаром для сбора конденсата с емкостью 2 литра.
- Монтаж насоса SI 82 достаточно легко и удобно осуществить, даже не обладая дополнительными, специализированными умениями и навыками.
- Главное требование при монтаже – обеспечить поступление конденсата в накопительный резервуар насоса самотеком.
- Отверстие для подачи конденсата в реверсивный резервуар может располагаться как с левой, так и с правой стороны.