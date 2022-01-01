Помпа Sauermann Si-82 (SI8200)

Описание:

Преимущества:

Помпа укомплектована вместительным резервуаром для сбора конденсата с емкостью 2 литра.

Монтаж насоса SI 82 достаточно легко и удобно осуществить, даже не обладая дополнительными, специализированными умениями и навыками.

Главное требование при монтаже – обеспечить поступление конденсата в накопительный резервуар насоса самотеком.

Отверстие для подачи конденсата в реверсивный резервуар может располагаться как с левой, так и с правой стороны.

Дренажный насос Sauermann SI 82 предназначен для использования с целью удаления конденсата в промышленных масштабах с установками, вырабатывающими его в больших количествах: газовые котлы, холодильные камеры и витрины, кондиционеры и осушители воздуха.