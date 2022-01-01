Компрессор поршневой с ременным приводом Fini MK 102-25-2M
Арт. rutector_100323600
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|манометр
- Поршневой компрессор с ременным приводом FINI MK 102-25-2M - устройство с горизонтальным ресивером на 50 литров для нагнетания сжатого воздуха в пневмоинструмент. Активно используется на даче, в гараже или небольшой мастерской. Модель оснащается транспортировочными колесами и рукоятью для удобства перемещения по рабочей площадке.
Преимущества
- Высокое качество сборки
- Эффективность в работе
- Широкая сфера применения
- Долгий срок службы