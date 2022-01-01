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Компрессор поршневой с ременным приводом Fini MK 102-25-2M
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Компрессоры
    Компрессор поршневой с ременным приводом Fini MK 102-25-2M
    Арт. rutector_100323600
    Компрессор поршневой с ременным приводом Fini MK 102-25-2M

      Компрессор поршневой с ременным приводом Fini MK 102-25-2M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. rutector_100323600

      Характеристики

      Производитель
      		Fini
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		манометр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Поршневой компрессор с ременным приводом FINI MK 102-25-2M - устройство с горизонтальным ресивером на 50 литров для нагнетания сжатого воздуха в пневмоинструмент. Активно используется на даче, в гараже или небольшой мастерской. Модель оснащается транспортировочными колесами и рукоятью для удобства перемещения по рабочей площадке.

        Преимущества

        • Высокое качество сборки
        • Эффективность в работе
        • Широкая сфера применения
        • Долгий срок службы