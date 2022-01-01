Компрессор поршневой с ременным приводом Fini MK 102-25-2M

Поршневой компрессор с ременным приводом FINI MK 102-25-2M - устройство с горизонтальным ресивером на 50 литров для нагнетания сжатого воздуха в пневмоинструмент. Активно используется на даче, в гараже или небольшой мастерской. Модель оснащается транспортировочными колесами и рукоятью для удобства перемещения по рабочей площадке.

Преимущества