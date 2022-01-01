Поршневой компрессор с ременным приводом Fini MK 103-90-3M
Арт. rutector_100331837
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр
- Поршневой компрессор с ременным приводом FINI MK 103-90-3M предназначен для питания сжатым воздухом различных устройств, таких как пневмоинструмент (дрели, шуруповёрты скобозабивные пистолеты), краскораспылители, пневмоприводы, мембранные насосы и т. д.
Преимущества
- Компрессоры FINI поршневые, передвижные, одноступенчатые с клиноремённой передачей
- Компрессоры оборудованы автоматической системой управления позволяющей автоматически поддерживать заданное давление
- На компрессорах данной серии установлены редукторы давления и манометры позволяющие визуально контролировать давление нагнетания
- Относительно низкий уровень шума, и небольшие габариты позволяют применять компрессоры данной серии в различных отраслях где необходим сжатый воздух