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Поршневой компрессор с ременным приводом Fini MK 103-90-3M
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Компрессоры
    Поршневой компрессор с ременным приводом Fini MK 103-90-3M
    Арт. rutector_100331837
    Поршневой компрессор с ременным приводом Fini MK 103-90-3M

      Поршневой компрессор с ременным приводом Fini MK 103-90-3M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. rutector_100331837

      Характеристики

      Производитель
      		Fini
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Поршневой компрессор с ременным приводом FINI MK 103-90-3M предназначен для питания сжатым воздухом различных устройств, таких как пневмоинструмент (дрели, шуруповёрты скобозабивные пистолеты), краскораспылители, пневмоприводы, мембранные насосы и т. д.

        Преимущества

        • Компрессоры FINI поршневые, передвижные, одноступенчатые с клиноремённой передачей
        • Компрессоры оборудованы автоматической системой управления позволяющей автоматически поддерживать заданное давление
        • На компрессорах данной серии установлены редукторы давления и манометры позволяющие визуально контролировать давление нагнетания
        • Относительно низкий уровень шума, и небольшие габариты позволяют применять компрессоры данной серии в различных отраслях где необходим сжатый воздух